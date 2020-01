Ergebnis Schal fürs Leben 2019: Ein neuer Rekord!

Als wir Ende des vergangenen Jahres erfuhren, welches Ergebnis die Aktion "Ein Schal fürs Leben" von Save the Children und BRIGITTE eingebracht hat, konnten wir es erst nicht fassen – und dann haben wir uns irrsinnig gefreut: Rund 380.000 Euro habt ihr, die Leser*innen, für syrische Flüchtlingskinder gespendet. Das ist ein neuer Rekord – und Ausdruck einer ungebrochen großen Empathie und Hilfsbereitschaft, für die wir von Herzen Danke sagen.

Bis Ende Dezember wurden rund 24.500 Wollpakete verkauft sowie mehr als 2.700 fertig gestrickte Schals. Dazu gingen direkte Spenden in Höhe von über 100.000 Euro bei unserer Partnerorganisation Save the Children, der weltweit größten unabhängigen Kinderrechtsorganisation, ein. So viel war es in den sechs Jahren, seit wir die Aktion ins Leben gerufen haben, noch nie!

"Wir sind sehr dankbar für die vielen Unterstützer*innen in diesem Jahr und freuen uns über die große Solidarität für die syrischen Kinder", sagt auch Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland. "Wir können den Krieg zwar nicht stoppen, aber den syrischen Mädchen und Jungen eine Zukunft geben."

Hoffnungsschimmer für die Kinder

Bewegt haben uns die vielen sehr persönlichen Nachrichten von euch, liebe Leser*innen. Gestrickt wurde zusammen, für Familie und Freunde, auch mal für den Hund. Es gibt Schal-Fans, die sich sogar zwei Pakete Wolle bestellen – weil sie dann den Schal doppelt so groß stricken können.

Für die Kinder ist euer Engagement ein Hoffnungsschimmer. Ihre Lage wird immer unerträglicher – in Zufluchtsländern wie dem Libanon, wo sie zunehmend unerwünscht sind, und in Syrien selbst, wo sie sich als Vertriebene durchschlagen müssen. Die Spenden sorgen unter anderem dafür, dass sie wieder zur Schule gehen können. Besonders im Nordosten und Nordwesten Syriens ist das wichtig, denn dort verschlimmert sich die Situation dramatisch. Schon jetzt gehen 2,1 Millionen Kinder nicht zur Schule, bei weiteren 1,3 Millionen Kindern ist nicht gesichert, ob sie weiter unterrichtet werden können. Zudem wird die Versorgungslage zunehmend kritischer. Vielen Kindern sieht man bereits deutlich an, dass sie chronisch mangelernährt sind, sie sind zu klein für ihr Alter und wirken geschwächt. All dieses Leid helft ihr mit eurem Engagement zu lindern. Danke!

Unsere Aktion geht weiter

Du kannst auch weiterhin den syrischen Kindern helfen, indem du das Wollpaket oder den fertigen Schal kaufen. Das Paket kostet 45 Euro, davon gehen 10 Euro an Save the Children (zu beziehen in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden oder online: www.lanagrossa.de/brigitte oder www.brigitte.de/schal-fuers-leben).

Oder du orderst den fertigen Schal für 79 Euro (inkl. 10 Euro Spende) bei Wollywood (www.wollywood.de/schal-fuers-leben), Wolle im Hof (www.wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder Lauras Wollladen (www.lauraswollladen-shop.de).

Wenn du spenden möchtest, ohne den Schal zu kaufen:

Save the Children,

Bank für Sozialwirtschaft,

IBAN: DE 9210 0205 0000 0329 2912,

Stichwort: Schal fürs Leben.

Alle Infos: www.savethechildren.de/schal-fuers-leben

