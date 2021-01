Die Spenden-Aktion erreicht einen neuen Rekord

von Meike Dinklage

Was für ein Ergebnis: Der Erlös der Spenden-Aktion "Ein Schal fürs Leben" von BRIGITTE und Save the Children hat erneut einen Höchststand erreicht. Dank eures Engagements!

Nichts war im vergangenen Jahr selbstverständlich, und dennoch haben wir keinen Moment gezögert, erneut mit unserer Aktion "Ein Schal fürs Leben" an den Start zu gehen – gemeinsam mit unserem Partner, der unabhängigen Kinderrechtsorganisation Save the Children. Denn wir waren sicher, dass das Schicksal der syrischen Flüchtlingskinder euch weiterhin bewegt. Mit diesem sensationellen Ergebnis haben wir aber nicht gerechnet: Rund 461000 Euro habt ihr, liebe Leserinnen und Leser, gespendet, so viel wie in keinem Jahr zuvor. Ein neuer, großartiger Rekord!

Großzügig wie nie – Hoffnungsschimmer für Kinder in Syrien

Während die Spenden bei Hilfsorganisationen weltweit einbrechen, weil die Menschen durch Corona einfach weniger Geld zur Verfügung haben oder sich aufgrund der unsicheren Zeiten lieber zurückhalten, habt ihr es genau anders gemacht. Ihr wart so großzügig wie nie, eure Solidarität mit den jüngsten, schutzlosesten Opfern des Krieges ist ungebrochen. Das freut uns und es rührt uns. Wir sagen von Herzen Danke für dieses große Engagement.

Bis Anfang Januar wurden über unseren Partner, den Wollhersteller Lana Grossa, mehr als 26000 Wollpakete verkauft und rund 2700 fertig gestrickte Schals. Dazu gingen bei Save the Children Direktspenden von mehr als 173000 Euro ein. "Die Pandemie verdrängt viele Themen, aber das heißt nicht, dass es die nicht weiter gäbe", sagt TV-Journalist und Moderator Ingo Zamperoni, der die Schal-Aktion seit Jahren unterstützt. "So erreichen uns noch immer traurige Meldungen aus Syrien. Doch die Kinder dort lassen sich nicht unterkriegen, sie wollen ihr Land aufbauen und nach vorn blicken. Dabei hilft jede Spende, um den Kindern das Rüstzeug für eine bessere Zukunft zu geben."

Viele, sehr persönliche Nachrichten haben wir von euch, liebe Leser*innen, erhalten. Ihr habt den Schal in Strickkreisen gestrickt, verschenkt oder aus einem Wollpaket zwei Kinderschals gemacht. Der Schal, das zeigen die Fotos, ist Teil eures Alltags, er wird beim Hundespaziergang getragen, beim Einkaufen, mit den Kolleg*innen beim Social Distancing vorm Büro und sogar beim Home-Fitnesstraining.

Für die Kinder in Syrien ist euer Engagement ein kleiner Hoffnungsschimmer. Fast zehn Jahre nach Beginn des Konflikts verschärfen die Pandemie und die wachsende Armut den Bildungsnotstand im Land; im Norden gehen inzwischen zwei Drittel aller Kinder nicht zur Schule. Viele Kinder sind chronisch mangelernährt, schon Kleinstkinder schwer krank. Hinzu kommen gravierende wirtschaftliche Probleme, auch in den Nachbarländern, in die Millionen Menschen geflohen sind. Der Libanon, wo die Geflohenen ein Viertel der Einwohner stellen, ist ökonomisch nahezu komplett kollabiert, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung leben an oder unterhalb der Armutsgrenze. Das verschärft die täglichen Spannungen, für die Flüchtlingsfamilien wird jeder Tag zu einem Überlebenskampf.

All dieses Leid helft ihr mit eurem Engagement zu lindern. Danke!

Unsere Aktion geht weiter

