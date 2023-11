Am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, tragen wir den "Schal fürs Leben", der syrischen Kindern zugute kommt. Machst du mit?

So kannst du mitmachen beim "Schal fürs Leben"!

Hier gibt's die Wolle und den Schal

Das Wollpaket mit Anleitung kostet 50 Euro, davon gehen 10 Euro als Spende an Save the Children. Du kannst das Paket in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden kaufen oder online bestellen (Adressen und Infos:lanagrossa.de/brigitte).

Hier geht es direkt zur Bestellmöglichkeit von Schal und Wollpaket: www.wollywood.de/schalfuersleben

Hilfe ohne Stricken - hier kannst du spenden!

Du kannst deinen Wunschbeitrag auch direkt spenden, jede Summe hilft. Alle Infos dazu auf savethechildren.de/schal-fuers-leben.