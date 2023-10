So unterstützt ihr die BRIGITTE-Aktion

"Schal fürs Leben" So unterstützt ihr die BRIGITTE-Aktion

Stricke für den guten Zweck und setze am 'Tag der Menschenrechte' ein Zeichen der Solidarität: Erfahre im Video alles zur Charity-Aktion 'Schal fürs Leben' und wie du die verwundbarsten Opfer des Syrien-Krieges unterstützen kannst.

Der Winter naht und während wir uns in warmen Mänteln und Schals kuscheln, kämpfen Kinder in Kriegsgebieten ums Überleben. Eine Aktion will genau diesen Kindern helfen und bringt Wärme auf eine ganz besondere Art.

Charity-Aktion "Schal fürs Leben": Stricken für den guten Zweck

In Zusammenarbeit mit dem Designer Guido Maria Kretschmer und der Unterstützung von Prominenten wie Iris Berben hat die Charity-Aktion "Schal fürs Leben" bereits Millionen gesammelt. Dieses Jahr soll noch mehr passieren: Am "Tag der Menschenrechte", dem 10. Dezember, kann jeder einen sichtbaren Beitrag leisten. Mit einem von Guido Maria Kretschmer entworfenen Schal setzt du ein Zeichen und unterstützt die verwundbarsten Opfer des Syrien-Krieges. Im Video zeigen wir euch, wie du mitmachen kannst und wohin die Spenden fließen.

heh Brigitte