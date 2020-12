Danke ihr lieben Leser*innen, dass ihr den Schal fürs Leben tragt!

Wir freuen uns sehr, dass ihr alle bei der Aktion "Schal fürs Leben" mitgemacht und den Schal selber gestrickt oder gekauft habt. Mit den Spenden leistet ihr einen wertvollen Beitrag, um syrischen Kindern in ihrer Not zu helfen. Vielen lieben Dank dafür!

Warum ist der "Schal fürs Leben" so wichtig?

Die Bedingungen in Syrien werden immer schlimmer und vor allem die humanitäre Lage in Nordwestsyrien verschlechtert sich zunehmend. Die UN warnte bereits vor der schlimmsten humanitären Katastrophen des 21. Jahrhunderts. Die Kinder Syriens brauchen mehr Unterstützung und Hilfe denn je. Die Hälfte aller syrischen Kinder kennt inzwischen nichts anderes mehr als Krieg und der Alltag ist für viele Familien ein ständiger Überlebenskampf. Die Corona-Pandemie macht die Situation für die Familien noch härter. Dazu grassiert der Hunger in den Lagern der innerhalb Syriens Vertriebenen. Die meisten Flüchtlingskinder haben in ihrem Leben nichts anderes kennengelernt als den Ausnahmezustand!

Wir helfen weiter – zusammen mit euch!

Auch 2020 haben BRIGITTE und Save the Children wieder die Spendenaktion "Schal fürs Leben" initiiert: Hierbei könnt ihr entweder das Wollpaket oder den fertig gestrickten Schal kaufen und spendet damit automatisch 10 Euro an die Organisation Save the Children, die die Hilfe den vertriebenen Familien und vor allem den Kindern zukommen lässt. Die Geflohenen können nur hoffen, dass die Solidarität der Spender*innen nicht nachlässt.

10. Dezember: Was passierte am Aktionstag?

Der 10. Dezember war der Tag der Menschenrechte. An diesem Tag trugen wir den Schal bei allem, was wir taten – auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen, in der Bahn oder beim Spazieren. Viele von euch haben ein Bild mit dem Schal auf den Social-Media-Kanälen unter den Hashtags #schalfuersleben oder #hoffnungtragen geteilt oder das Foto in unserem Foto-Tool auf BRIGITTE.de hochgeladen! In der Galerie oben findet ihr nun die Bilder zum Anschauen.

Bei der Aktion waren auch viele prominente Unterstützer*innen mit dabei und die BRIGITTE-Redaktion machte natürlich auch mit:

Wenn ihr weitere Fotos mit dem Schal hochladen wollt, dann könnt ihr dies hier machen. Die neuesten Fotos mit Leser*innen, die den Schal tragen, sieht ihr hier!

Die Aktion geht weiter: So könnt ihr mitmachen

HIER GIBT‘S DIE WOLLE ...

Das Wollpaket mit Anleitung kostet 45 Euro, davon gehen 10 Euro als Spende an Save the Children. Ihr könnt es in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden kaufen oder online bestellen (Bezugsquellen, Adressen und Infos: www.lanagrossa.de/brigitte)

... UND HIER GIBT ES NEBEN DEM WOLLPAKET AUCH DEN FERTIGEN SCHAL ZUM BESTELLEN:

Ordert den fertigen Schal für 79 Euro (inkl. 10 Euro Spende) bei Wollywood (www.wollywood.de/schal-fuers-leben), Wolle im Hof (www.wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder in Lauras Wollladen (www.lauraswollladen-shop.de).

HILFE OHNE ZU STRICKEN:

Ihr könnt euren Wunschbetrag auch direkt spenden, jeder Beitrag hilft. Alle Infos dazu auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben.

SPENDENKONTO:

Save the Children

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE 9210 0205 0000 0329 2912

Stichwort: Schal fürs Leben

Weitere Infos findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite zum "Schal fürs Leben".