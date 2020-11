Wir sind dabei!

Der 'Schal fürs Leben' hilft den Kindern Syriens. Viele prominente unterstützen die Aktion von Save the Children und Brigitte, unter anderem der Designer Guido Maria Kretschmer, die Musikerin Sophie Hunger und der Pianist Igor Levit. Hier erfahrt ihr, wie auch ihr bei der Aktion "Schal fürs Leben" mitmachen könnt!

Wie kann ich mitmachen?

Hier gibt's das Wollpaket oder den fertigen Schal

Das Wollpaket mit Anleitung kostet 45 Euro, davon gehen 10 Euro als Spende an Save the Children. Ihr könnt es in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden kaufen oder bestellen (www.lanagrossa.de/ brigitte). Oder ihr ordert den fertigen Schal für 79 Euro (inkl. 10 Euro Spende) bei Wollywood (www.wollywood.de/schal-fuers-leben), Wolle im Hof (www.wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder Lauras Wollladen (www.lauraswollladen-shop.de).

Wie kommt der Preis zustande?

Der Schal ist aus hochwertiger Alpakawolle, Baumwolle und Merino aus italienischer Produktion, das hat seinen Preis, ebenso die Fertigung in Handarbeit. Lana Grossa unterstützt die Aktion durch Übernahme jeglicher Vertriebs-, Ver­packungs- und Versandkosten. Von jedem Schal gehen 10 Euro Spende in die Arbeit von Save the Children.

Was passiert am Aktionstag?

Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Tragt den Schal bei allem, was ihr tut. Macht wie unsere prominenten Unterstützer*innen davon ein Foto und teilt es unter #schalfuersleben oder #hoffnungtragen auf allen Social-Media-Kanälen.

Ob ihr strickt oder den fertigen Schal kauft:

Was zählt, ist das Zeichen, das ihr setzt, wenn ihr bei unserer großen "Schal fürs Leben"-Aktion mitmacht!

Vor sechs Jahren haben wir die Aktion "Ein Schal fürs Leben" gemeinsam mit der unabhängigen Kinderrechtorganisation Save the Children ins Leben gerufen. Seither ist sie ein riesiger Erfolg: Sagenhafte 1,68 Millionen Euro kamen bisher zusammen!

Daran wollen wir anknüpfen, denn die Kinder brauchen unsere Unterstützung nach wie vor. Die Bedingungen für die Geflohenen im Libanon, in Jordanien und der Türkei werden immer härter, in Syrien spitzt sich die Lage regelrecht zu. Dort grassiert in den Camps der innerhalb Syriens Vertriebenen der Hunger, und die Corona-Pandemie verschlimmert die Situation weiter. Die Kinder sind dabei die wehrlosesten Opfer. 2,1 Millionen gehen nicht zur Schule, und die Hälfte aller syrischen Kinder kennt nichts anderes mehr als den Krieg.

Diese Kinder scheinen von der Politik vergessen (hier lest ihr die aktuelle Reportage aus Syrien: "Sie wäre fast verhungert"). Auch deshalb bleibt die Hilfe vor Ort so wichtig, auch in diesem Jahr. Mit eurer Unterstützung können wir gemeinsam dazu beitragen, den Kindern etwas Hoffnung zu geben.

Alle Infos über Save the Children und Spendenmöglichkeiten auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben

Wenn ihr einfach nur spenden möchtet:

SPENDENKONTO:

Save the Children

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE 9210 0205 0000 0329 2912

Stichwort: Schal fürs Leben