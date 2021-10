Schal fürs Leben 2021 "Bitte macht auch dieses Jahr wieder mit!"

Mit dem neuen "Schal fürs Leben" können wir syrischen Flüchtlingskindern auch 2021 Hoffnung schenken. Ein Appell von BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber.

Liebe Leserin, lieber Leser,

hast du auch einen Lieblingsjahrgang? Für Schauspielerin Anke Engelke ist es der 2018er, voller Charakter, abwechslungsreich, mit hellen Akzenten. Eine Freundin schwört auf den 2019er, der so zwei ganz unterschiedliche Seiten hat. Ich mag sie eigentlich alle. Bei manchen war es Liebe auf den ersten Blick, bei anderen hat es ein bisschen gedauert. Letztlich sind sie mir aber alle ans Herz gewachsen.

Du ahnst schon, es geht hier nicht um Wein, es geht um den „Schal fürs Leben“. Zum achten Mal starten wir gemeinsam mit der Kinderrechtsorganisation Save the Children und der Unterstützung vieler Prominenter unsere große Hilfsaktion zugunsten syrischer Flüchtlingskinder. Denn auch wenn ihr Schicksal nach einem Jahrzehnt Krieg, Flucht und Zerstörung längst nicht mehr für Schlagzeilen sorgt, dürfen sie nicht in Vergessenheit geraten. Die Menschen brauchen unsere Hilfe mehr denn je. Dort, wo sie gerade sind. In einem Lager in Syrien oder einem angrenzenden Land.

In den von Save aufgebauten Lern- und Spielräumen etwa finden Kinder Bildung, Geborgenheit, vielleicht eine neue Perspektive. Manchmal sind es auch vergleichsweise kleine Geldbeträge, die unter Umständen ein Schicksal wenden. Wie das des achtjährigen Walid, der auf der Straße Papiertaschentücher verkaufte und nun endlich zur Schule gehen kann, weil seine Familie finanziell unterstützt wird. So öffnet sich in seinem Leben eine Tür, die bereits zugefallen schien.

Bitte unterstütze uns auch in diesem Jahr. Stricke oder bestelle den „Schal fürs Leben“: Gemeinsam können wir Türen öffnen und Hoffnung schenken!

Deine BRIGITTE HUBER, Chefredakteurin