Selbst gemacht oder fertig gekauft: Der "Schal fürs Leben" hilft jetzt im zehnten Jahr Kindern und setzt ein Zeichen gegen Kriege!

"Kinder sind nicht für die Krisen und Konflikte in der Welt verantwortlich, doch zahlen sie den höchsten Preis." Das sagte Iris Berben, die im vergangenen Jahr zusammen mit vielen anderen Prominenten unsere Aktion unterstützt hat. Mehr als 325 000 Euro kamen 2022 zusammen: großartig! Sagenhafte 2,8 Millionen Euro sind es inzwischen insgesamt. Unser Schal – entworfen hat ihn in diesem Jahr der Designer Guido Maria Kretschmer – ist das Erkennungszeichen einer großen, über die Jahre gewachsenen Community von Menschen, die nicht aufhören, die verwundbarsten Opfer des Syrien-Krieges zu unterstützen.

Der "Tag der Menschenrechte" am 10. Dezember ist unser Aktionstag, an dem du mit dem Schal ein sichtbares Zeichen setzen kannst. Denn die Kinder sind weiter auf Hilfe angewiesen. Immer mehr Familien stellen sich darauf ein, dass der als Übergang gedachte Aufenthalt in den angrenzenden Ländern lebenslang sein könnte. Es fehlt jede Perspektive auf Rückkehr. Unsere Reportage erzählt davon. Deshalb: Stricke mit, jeder Cent hilft!

Mode-Designer Guido Maria Kretschmer

"Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr den Schal fürs Leben entwerfen durfte. Manchmal können kleine Dinge ganz Großes bewirken. Lassen Sie uns also gemeinsam im zehnten Jahr dieser einzigartigen Kampagne stricken, spenden und den syrischen Kindern mit diesem Schal Wärme und Hoffnung schenken." "Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr den Schal fürs Leben entwerfen durfte. Manchmal können kleine Dinge ganz Großes bewirken. Lassen Sie uns also gemeinsam im zehnten Jahr dieser einzigartigen Kampagne stricken, spenden und den syrischen Kindern mit diesem Schal Wärme und Hoffnung schenken." © Jan Rickers / Brigitte

Wohin gehen die Spenden?

Von jedem Schal gehen 10 Euro Spende in die Arbeit von Save the Children in Syrien und den Nachbarländern. Die Spenden aus der letzten Aktion flossen und fließen in das Programm zur Überlebenshilfe für syrische Familien im Libanon, u.a. durch eine Grundversorgung mit Nahrung und Medizin.

Wie kommt der Preis zustande?

Der Schal ist aus hochwertiger Wolle (90% Merino-Schurwolle, 10% Polyamid), das hat seinen Preis, ebenso die Fertigung der Schals in Handarbeit.

Was passiert am Aktionstag?

Das entscheidest du. Der 10. Dezember ist der "Tag der Menschenrechte", in diesem Jahr fällt er auf einen Sonntag. Trage den Schal bei allem, was du an dem Tag tust, beim Spaziergang, im Museum, auf dem Weg zum Sport. Mache wie unsere prominenten Unterstützer:innen ein Foto von sich mit dem Schal, teile es mit den Hashtags #schalfürsleben oder #hoffnungtragen auf allen Social-Media-Kanälen.

Wie hilft Save the Children?

Save the Children engagiert sich in der Region seit Beginn des Syrien-Krieges. Kinderschutz und Bildung stehen im Vordergrund, die NGO unterstützt Familien aber auch mit Bargeld als Überlebenshilfe. Weitere Schwerpunkte sind Hygene-, Sanitär- und Gesundheitsversorgung sowie Unterstützung bei der Unterbringung.

So kannst du mitmachen beim "Schal fürs Leben"!

Hier gibt's die Wolle ...

Das Wollpaket mit Anleitung kostet 50 Euro, davon gehen 10 Euro als Spende an Save the Children. Du kannst das Paket in einem von 500 Lana-Grossa-Wollläden kaufen oder online bestellen (Adressen und Infos: lanagrossa.de/brigitte).

... hier den Schal

Ordere den fertigen Schal für 85 Euro (inkl. 10 Euro Spende) bei Wollywood (wollywood.de/schal-fuers-leben), Wolle im Hof (wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder Lauras Wollladen (lauraswollladen-shop.de). Da der Schal ein handgestricktes Unikat ist, das für dich persönlich angefertigt wird, kann es unter Umständen zu Wartezeiten kommen.

Hilfe ohne Stricken - hier kannst du spenden!

Du kannst deinen Wunschbeitrag auch direkt spenden, jede Summe hilft. Alle Infos dazu auf savethechildren.de/schal-fuers-leben.

Spendenkonto

Save the Children, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE9637020500 0003 2929 12, BIC BFSWDE33XXX, Stichwort: Spendenaufruf Schal

Mehr Infos unter brigitte.de/schal-fuers-leben oder savethechildren.de/schal-fuers-leben. Dort kannst du auch direkt spenden. Und folge BRIGITTE und Save the Children Deutschland auf Instagram und Facebook für weitere Informationen.

