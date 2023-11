Ein starkes Zeichen einer starken Community: Am 10. Dezember ist der Aktionstag von "Ein Schal fürs Leben" – für eine Welt ohne Kriege. Strick mit!

Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte

Es begann 2014: Damals baten wir euch, liebe Leserinnen und Leser, mit uns und vielen Prominenten den aus Syrien in die umliegenden Länder geflohenen Kindern und Familien zu helfen. Dafür haben wir damals gemeinsam mit der unabhängigen Kinderrechtsorganisation "Save the Children" unsere Aktion "Ein Schal fürs Leben" ins Leben gerufen. Das Echo war so überwältigend, dass wir unseren Appell nun schon im zehnten Jahr an euch richten. Allein 2022 habt ihr fast 18 000 Wollpakete und rund 1840 fertig gestrickte Schals gekauft, habt fast 128 000 Euro direkt gespendet, seit 2014 sind dank eures Engagements sagenhafte 2,8 Millionen Euro zusammengekommen – eine Summe, mit der man Menschen wirklich und auch nachhaltig unterstützen kann.

Wie: Das haben wir auch bei unserem letzten Besuch im Libanon wieder erlebt. Nur ein Beispiel: Für Wassim*, einen Jungen, der jetzt ganz im Norden des Libanon mit seiner Familie in bescheidensten Verhältnissen lebt, konnte das Schulgeld bezahlt werden. Der Siebenjährige hätte sonst wahrscheinlich keinerlei Bildung bekommen; aber nun ist er ein sehr guter Schüler geworden, was ihm und seiner Familie so viel Hoffnung gibt, dass sich Vater Hadi trotz einer Körperbehinderung zutraut, eine kleine Seifenmanufaktur aufzumachen.

Wo Zuversicht ist, ist Zukunft

Wo Zuversicht ist, da ist auch Zukunft. Und die brauchen alle Kinder der Kriege dieser Welt. 1,5 Millionen syrische Geflüchtete leben derzeit im Libanon, in einem Land mit einer Gesamtbevölkerung von 5,4 Millionen. Weil der Staat durch Korruption und politisches Versagen wirtschaftlich am Abgrund steht, verschärft sich die Lage der Menschen dort täglich. Laut UN leben 90 Prozent der syrischen Familien im Libanon in extremer Armut, vor vier Jahren waren es noch 55 Prozent. Jede:r Zweite, Einheimische wie Geflüchtete, ist hungergefährdet. Wegen der hohen Inflation sind neben Lebensmitteln aber auch Medizin und Kraftstoff kaum mehr bezahlbar.

Die Not ist überall spürbar, vor allem wenn man den Frauen begegnet, oftmals Witwen oder Alleinerziehende, die darum kämpfen müssen, ihre Kinder zu ernähren und sie – wie sich selbst – vor Bedrohungen, sexuellen Übergriffen und Mobbing zu schützen. Wir haben viele liebende Mütter und Väter getroffen, die alles für die Gesundheit und Bildung ihrer Kinder tun würden – aber ohne die Hilfe der NGOs, ohne Ihre Schal-Spenden, zulassen müssen, dass sie schon mit sechs, sieben Jahren Papiertaschentücher an Straßenkreuzungen verkaufen oder als Erntehelfende ausgebeutet werden.

Was wir aber auch erlebten: Dass BRIGITTE für die Menschen, denen die Spenden geholfen haben, ein vertrautes Wort ist. Sie strahlten, wenn sie unser Team begrüßten, bei den meisten ist BRIGITTE das einzige ihnen geläufige deutsche Wort.

Das Leid der geflüchteten Familien und Kinder bewegt euch, uns und unsere prominenten Unterstützer:innen nach wie vor. Eure Spende, liebe Leserinnen und Leser – von jedem Schal, den ihr strickt oder kauft, fließen 10 Euro in die Arbeit von Save the Children –, macht euch zu Helfenden in größter Not. Deshalb: Stricke mit oder bestelle den fertigen Schal und trage ihn am 10. Dezember, unserem Aktionstag, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, als ein Statement gegen Kriege und als Zeichen Ihrer Verbundenheit mit den Kindern. Denn: Menschen- und besonders Kinderrechte brauchen Sichtbarkeit!

* Namen von der Redaktion geändert

Helfen ohne zu stricken

Du kannst deinen Wunschbeitrag auch direkt spenden – jede Summe hilft (einfach aufs Bild klicken!).

