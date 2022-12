Hier zeigen wir euch, wie ihr eine Baskenmütze stricken könnt. Sie ist ein Klassiker, der auf viele verschiedene Weisen kombiniert werden kann.

Baskenmütze stricken: Material

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitangabe: ca. 4 Std.

Größe: Einheitsgröße

MATERIAL: Garn von Wooladdicts by Langyarns, Qualität "Glory" (100 % Schurwolle, Lauflänge 70 m/50 g): 100 g in Rost Nr. 1061.0075 oder Schwarz Nr. 1061.0004. Kurze Rundstricknadel und/oder Nadelspiel 5 und 7 (wenn ihr locker strickt) oder 6 und 8 (wenn ihr fest strickt) – wichtig ist, dass ihr auf die Angaben in der Maschenprobe kommt. 2 dünne Sockennadeln ca. 4 bis 5.

Baskenmütze stricken: Anleitung

BUNDMUSTER: Mit dünner Nadel. 1. Runde: 1 M li, 1 M re im Wechsel. 2. Runde: 1 M li, die re M der Vorrunde mit dem Faden hinter der Arbeit wie zum li stricken auf die re Nadel heben im Wechsel. Die 1. und 2. Runde stets wiederholen.

GLATT RE: In Runden stets re M stricken.

MASCHENPROBE: Glatt re 13 M x 17 R = 10 x 10 cm.

ANLEITUNG: Mit dünner Nadel 56 M locker (soll später auf den Kopf passen) anschlagen, zur Runde schließen und in Runden 4 cm im Bundmuster stricken. Nun mit dünner Nadel 1 Runde re M stricken, dabei alle li M der Vorrunde verdoppeln = 84 M. Weiter mit dicker Nadel glatt re stricken. 11 cm ab Bundmuster folgende Abnahmen arbeiten:

1. Abnahme-Runde stricken: *19 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 3 x wiederholen = 80 M.

2. Abnahme-Runde: *8 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 72 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

3. Abnahme-Runde: *7 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 64 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

4. Abnahme-Runde: *6 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 56 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

5. Abnahme-Runde: *5 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 48 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

6. Abnahme-Runde: *4 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 40 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

7. Abnahme-Runde: *3 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 32 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

8. Abnahme-Runde: *2 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 24 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

9. Abnahme-Runde: *1 M re, 2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wiederholen = 16 M. 1 Runde ohne Abnahmen stricken.

10. Abnahme-Runde: *2 M re zusammenstricken, ab * 7 x wieder-holen = 8 M.

11. Abnahme-Runde: *2 M re zusammenstricken, ab * 3 x wieder-holen = 4 M. Nun mit diesen 4 M auf 2 dünnen Sockennadeln einen I-Cord stricken, dafür glatt re stricken, am Ende der R die Arbeit nicht wenden, sondern die M an das andere Ende der Nadel schieben und eine neue R stricken. Bei einer Länge von 7 cm alle M zusammenziehen und das Band mit dem Endfaden in der Mützenmitte festnähen.

© Kumicak + Namslau

© Kumicak + Namslau

Diese Strickanleitung stammt aus BRIGITTE 22/2020.

