Stricken Die schönsten Strickanleitungen für Color-Blocking

Was ist Color-Blocking?

Color-Blocking ist ein farbenfroher Modetrend, der ordentlich Schwung in euren Kleiderschrank bringt: Dabei werden interessante Farbkontraste oder Komplementärfarben miteinander kombiniert. Das Outfit ist dadurch alles andere als langweilig, sondern setzt ein Statement und bringt Lebendigkeit und Farbkraft in euren Look. Gerade Knallfarben kommen beim Color-Blocking gern zum Einsatz und bringen euch zum Strahlen.

Color-Blocking funktioniert das ganze Jahr über: In der warmen Jahreszeit passt es bestens zum sommerlichen Lebensgefühl und im Winter setzen wir einen wohltuenden Kontrast zu den dunklen und trüben Tagen. Komplementäre oder ausdrucksstarke Farben zu tragen, erfordert manchmal etwas Mut, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ihr damit garantiert einen Eyecatcher an den Tag legt und auf jeden Fall mehr Farbe in euer Leben bringt.

Wie kann man Color-Blocking tragen?

Beim Color-Blocking könnt ihr auf ein einzelnes Kleidungsstück setzen, das bereits mehrere Farben enthält, die zueinander in Kontrast stehen. Diese Multicolor-Pieces ziehen dann die Aufmerksamkeit des ganzen Outfits auf sich – weitere bunte Teile können allerdings schnell zu viel wirken, daher sollte man es bei diesem einen Eyecatcher belassen.

Alternativ könnt ihr bei dem Modetrend aber auch einzelne unifarbene Kleidungsstücke miteinander kombinieren. Besonders interessant wird es, wenn die Teile einen leuchtenden oder satten Ton haben. Hierbei kann man bewusst auf scharfe Kontraste setzen oder aber Farben einer Farbfamilie wählen. Achtet nur darauf, dass die Farben gut zu eurem Haut- und Haartyp passen. Spannend wird das Color-Blocking außerdem, wenn neben unterschiedlichen Farben auch verschiedene Materialien einen Kontrast aufbauen. Probiert euch aus, es ist alles erlaubt, was euch gefällt!

Color-Blocking stricken

In der Galerie haben wir die schönsten Strickanleitungen mit Color-Blocking sowie einzelne unifarbene Kleidungsstücke zum Kombinieren zusammengestellt. Hier findet ihr sowohl Projekte für Strickanfänger:innen und lernt, wie ihr einen Loop Schal stricken könnt, oder Strickanleitungen für Fortgeschrittene, wie den zweifarbigen Zopfpullover. Bevor ihr mit einem Strickprojekt eurer Wahl startet, vergesst nicht, eine Maschenprobe zu machen – schließlich soll euer schönes Stück am Schluss ja auch passen.

Hinweis: Die Garne können z.B. bei Rikes Wollmaus erworben werden. Es kann sein, dass einige Garne nicht mehr erhältlich sind. In dem Fall kann auf andere Garne zurückgegriffen werden (Lauflänge, Maschenprobe und Nadelstärke beachten!).

