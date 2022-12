Stricken ist eure liebste Leidenschaft? Kein Wunder, ermöglicht das Hobby doch so richtig abzuschalten und ganz in dem Projekt aufzugehen! Und nebenbei können wir auch noch ganz besondere Unikate schaffen, die wir mit Stolz tragen und die uns kuschelig warm durch den Winter begleiten. Für all jene, die sich gern in verschiedene Farben und Streifen kleiden, haben wir hier eine hübsche Auswahl an Strickprojekten zusammengestellt, die euch während der kalten Jahreszeit bei Laune halten.

Das Schöne daran: Sowohl für Strickanfänger:innen als auch für Fortgeschrittene sind Projekte dabei. Mütze und Schal stellt ihr bereits in ein paar Stunden fertig und könnt anschließend direkt ein paar weitere Exemplare für die Familie und Freund:innen stricken. Die Pullover und Mäntel sind hingegen etwas aufwendiger, aber ihr könnt euch sicher sein: Der Aufwand lohnt sich – schließlich handelt es sich hierbei um ein Strickkunstwerk, das ihr nicht von der Stange habt!

Hinweis: Bevor ihr mit den Strickanleitungen startet, solltet ihr eine Maschenprobe mit dem angegebenen Material (oder einer vergleichbaren Wolle) laut den Angaben in der Anleitung machen. Legt dann die Maschenprobe flach hin (sie sollte dabei nicht gedehnt werden). Bei Bedarf könnt ihr die Maschenprobe mit Stecknadeln auf einem weichen Untergrund feststecken. Messt dann in der Mitte des Strickstücks 10 x 10 cm aus und zählt die Maschen inklusive halber Maschen. Nutzt zum Messen einen Zählrahmen oder ein Winkeldreieck und vergleicht dann mit den Angaben in der Anleitung. Weicht das Ergebnis ab, muss die Nadelstärke verändert werden. Hierbei gilt: Eine Nadelstärke größer bedingt eine Masche mehr, während eine Nadelstärke kleiner in einer Masche weniger resultiert. Macht erneut eine Maschenprobe, bis letztendlich die richtige Größe erreicht wird.

Die Garne können z.B. bei Rikes Wollmaus erworben werden. Es kann sein, dass einige Garne nicht mehr erhältlich sind. In dem Fall kann auf andere Garne zurückgegriffen werden (Lauflänge, Maschenprobe und Nadelstärke beachten!).

