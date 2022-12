Stricken macht Spaß und vor allem Stricken für Kinder bietet uns ein großes Potenzial: Zum einen können wir entscheiden, welches Garn wir nehmen und somit, welches Material auf die Haut unserer Kinder kommt. Zum anderen können wir die Kleinen in wunderschöne, selbst gestrickte Kleidung einkleiden, die wir ganz nach Belieben in allen Farben des Regenbogens stricken. Dazu tragen die Kinder dann auch etwas ganz Individuelles, in das wir viel Liebe reingesteckt haben und das garantiert niemand anderes hat – denn gestrickte Sachen sind immer ein Unikat!

Hinweise zu den Strickanleitungen

Maschenprobe

Vor Beginn der Strickarbeit wird die Maschenprobe laut der Angaben in der Anleitung gestrickt. Die fertig gestrickte Probe einige Zeit unter einem feuchten Tuch liegen lassen und dann mit den Angaben in der Anleitung vergleichen. Bei abweichendem Ergebnis muss die Nadelstärke verändert werden: Wenn das Probestück kleiner ist als in der Maschenprobe angegeben, die Nadel entsprechend dicker wählen, bis die richtige Größe erreicht wird; wenn das Stück zu groß ist, dünnere Nadeln wählen!

Größenangaben

Sind mehrere Größen angegeben (zum Beispiel: S/M/L), so gilt für die entsprechende Größe die Angabe an der entsprechenden Stelle (7/8/9 cm = 7 cm für Größe S, 8 cm für Größe M und 9 cm für Größe L). Wenn es nur eine Angabe gibt, so gilt diese für alle Größen.

Abkürzungen

M=Masche, R=Reihe, Rd=Runde, Fb= Farbnummer, LL = Lauflänge, Gr = Größe

1 Überzug: 1 M rechts abheben, 1 M rechts stricken und die abgehobene M überziehen.

1 doppelter Überzug: 1 M rechts abheben, 2 M rechts zusammenstricken und die abgehobene M überziehen.

Stricken für Kinder – Ideen für Anfänger bis Profis

Wer für Kinder stricken möchte, kann aus einer Vielzahl an Strickanleitungen wählen. Von einfachen Strickprojekten wie Schal oder Mütze bis hin zu anspruchsvolleren Projekten wie Pullover oder Strickjacke haben wir viele verschiedene Anleitungen für jedes Strick-Level parat. Falls du also Anfänger:in im Stricken bist, brauchst du überhaupt keine Bedenken haben: Auch wenn du bisher nur wenige Maschen beherrschst, kannst du bereits schöne Projekte umsetzen. Und nebenbei lernst du immer etwas dazu und kannst dich Schritt für Schritt an etwas schwierigere Strickanleitungen herantasten.

Stricken für Babys – Strickanleitungen für die Kleinsten

Wer bereits für die Kleinsten stricken möchte, findet auch hier schöne Inspirationen: Hier erfahrt ihr, wie ihr kleine Socken für Babys oder eine süße Baby-Decke stricken könnt. Dank kuscheliger Garne und einfacher Anleitungen gelingt das Stricken für Babys problemlos. Das Schöne daran: Dank der kleinen Größen bist du im Handumdrehen fertig und produzierst immer wieder neue hinreißende Kleidungsstücke.

Kinderkleidung stricken für besondere Anlässe

Du möchtest deinem kleinen Schatz etwas ganz Besonderes stricken? Dann hätten wir hier ein paar Ideen für dich: Eine niedliche Zopfjacke für Kinder stricken, ein Trachtenjäckchen für Kinder stricken oder eine Kinderweste mit Perlmuster stricken – stöbere in unseren Strickanleitungen und gestalte Masche für Masche individuelle Kinderbekleidung in liebevoller Handarbeit. Tipp: Natürlich kannst du auch andere Garne als angegeben verwenden. Wichtig ist nur, dass du auf die angegebene Maschenprobe in der Anleitung kommst. Allerdings ändert sich dadurch auch der Garnverbrauch, da jedes Garn eine eigene Lauflänge hat. Kalkuliere dies vorher beim Einkauf der Wolle bzw. des Garns mit ein.

Videotipp: So lernst du, den Faden richtig zu halten

makerist

Dieses Video stammt von der Kreativplattform makerist.de.

