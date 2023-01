Du möchtest dir eine Seifenschale selber machen? Nichts leichter als das! Hier findest du eine einfache Anleitung für eine stylische Seifenschale mit Mosaik-Effekt.

Statt Flüssigseife in Plastikspendern setzen wir lieber auf feste Seifenstücke. Das ist nachhaltiger und spart sowohl Plastik als auch Geld. Aber so ein Seifenstück kann schon mal schnell weggleiten, daher braucht es eine schöne Seifenschale. Und die wird ganz nach dem DIY-Prinzip einfach selber designt: Hier erfahrt ihr, wie ihr eine Seifenschale selber machen könnt und dafür nicht mal viele Materialien braucht.

Seifenschale selber machen: Materialien & Werkzeuge

Materialien:

weiße und farbige luft- oder ofenhärtende Modelliermasse

Klarlack (optional)

Werkzeuge & Hilfsmittel:

Schüssel

Nudelholz

Strohhalm

Messer

Schere

Schleifpapier mit sehr feiner Körnung

Seifenschale selber machen: Anleitung

Forme aus farbiger Modelliermasse mehrere Kugeln in unterschiedlichen Farbtönen und walze sie mit einem Nudelholz flach aus. Schneide kleine Stücke in verschiedenen Formen und Größen von den Teigplatten ab. Lege diese "künstlichen Scherben" auf ein Backblech und lasse sie im Ofen trocknen oder lege sie auf eine ebene Unterlage, damit sie an der Luft trocknen können. Sobald die "Scherben" ausgehärtet sind, walze die weiße Modelliermasse etwa 1 cm dick aus. Verwende eine Schüssel als Schablone für den Umfang und schneide einen Teigkreis aus. Lege die bunten Scherben nach dem Zufallsprinzip auf den weißen Teigkreis und walze vorsichtig mit dem Nudelholz darüber, sodass die Scherben in den Teig gedrückt werden. Wenn nötig, passe die Rundung an und stanze dann mit einem Strohhalm einige Löcher in den Boden der Seifenschale. Lege die verzierte Teigplatte vorsichtig in eine Schüssel, damit sie deren Form annimmt, und lasse dann die Modelliermasse im Ofen oder an der Luft aushärten. Löse die Seifenschale nach dem Trocknen aus der Schüssel und schleife sie leicht mit sehr feinem Schleifpapier glatt ab. Lackiere die Schale optional mit Klarlack, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.

Diese Anleitung stammt aus dem Buch "Mein Handbuch für ein nachhaltiges Zuhause", erschienen im Christophorus Verlag. In dem Buch kannst du in 200 kreativen Bastel-Projekten, Näh-Ideen und Garten-DIYs stöbern, die dein Zuhause und deinen Balkon oder Garten mit Upcycling-Ideen in Szene setzen. Dabei wird Altes neuem Nutzen zugeführt und vermeintlicher Müll zu kreativen It-Pieces umtransformiert. Außerdem findest du eine bunte Ideensammlung an Anleitungen und Rezepten, mit denen du stylische und nützliche Dinge für deinen Haushalt selber machen kannst, statt neu zu kaufen.

Affiliate Link Nachhaltig leben: Mein Handbuch für ein nachhaltiges Zuhause: 200 kreative Ideen Klimaschutz im Alltag umzusetzen. No Waste, Upcycling, Recycling. Jetzt shoppen 24,99 €

Auf der Suche nach weiteren kreativen Ideen? Hier erfährst du, wie du Textilgarn selber machen oder eine Uhr selber bauen kannst.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.