Das Thema Upcycling ist schon seit einer ganzen Weile im Kommen und allen voran Upcycling-Ideen für Möbel: Paletten-Sofas gelten nicht mehr als spartanisch, sondern als hip, ein Regal aus alten Weinkisten nicht mehr als improvisiert, sondern als rustikal und schick! Das Wort "Upcycling" setzt sich ursprünglich aus den Wörtern "up" ("nach oben") und "Recycling" ("Wiederverwertung") zusammen und beschreibt einen kreativen Prozess: Aus alten Dingen Neues kreieren und das Ganze einem neuen Nutzen zuführen macht nicht nur richtig Spaß, es ist auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit sinnvoll! Ausgediente Objekte, die sonst in der Mülltonne landen, werden mit viel Liebe und Blick fürs Detail zum Basteln und Bauen verwendet und lassen ausgefallene Deko und Möbel entstehen, die vor Kreativität nur so strotzen. Das lässt nicht nur das Herz aller Hobby-Handwerker:innen höherschlagen, es führt auch dazu, dass weniger weggeschmissen wird! Und zum Schluss hat man durch Upcycling völlig individuelle Möbelstücke, die es so kein zweites Mal gibt.

Upcycling-Ideen für Möbel: DIY-Projekte für Selbermacher:innen

Wer ein bisschen handwerkliches Geschick besitzt, kann direkt mit Upcycling loslegen: Aus alten Materialien lassen sich komplette Möbel nach den eigenen Vorstellungen selber bauen. Eine fertige Anleitung gibt es dafür nicht – hier ist die eigene Kreativität gefragt, Tipps zur Verarbeitung finden sich aber auf diversen DIY-Portalen. Für spannende Projekte, die wenig kosten, eignen sich als Material zum Beispiel:

Paletten

Weinkisten

Kabeltrommeln

Treibholz (Äste, Bretter)

Mit etwas Zeitaufwand wird aus alten Paletten ein ganzes Bett gezimmert, Weinkisten werden zum Regal umfunktioniert und eine Kabeltrommel zum stylischen Beistelltisch umgewandelt. Das vermeidet Müll, schont den Geldbeutel und erzeugt eine Wohnumgebung mit individuellem Flair. Achtet allerdings darauf, dass ihr Materialien verwendet, die schadstofffrei sind (z. B. indem ihr nur unbehandelte Paletten verwendet, die frei von Giftstoffen sind)! Bevor es ans eigentliche Werkeln geht, müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden: Material reinigen, schleifen, streichen und lasieren. Das Schleifen und Behandeln des Holzes ist wichtig, damit ihr euch keine Splitter einholt. Das Material muss außerdem behandelt werden, um es vor Schmutz und Wasser zu schützen. Welche Werkzeuge und zusätzlichen Materialien ihr danach für das Upcycling benötigt, entscheidet das jeweilige Projekt – startet zu Beginn vielleicht erst mal mit einer einfacheren DIY-Idee bevor ihr euch aufwendige Upcycling-Projekte vornehmt.

Upcycling-Ideen für Möbel: Diese Möglichkeiten gibt es

Wem das Möbelstück Marke Eigenbau zu aufwendig ist, der kann sich dem Thema Upcycling mit vorhandenen Möbeln widmen: Mit ein paar simplen Handgriffen lassen sich Dachboden- oder Flohmarktfunde aufwerten ... Und auch die alte Kommode aus dem Einrichtungshaus kann nach ein paar Jahren im neuen Glanz erstrahlen.

Upcycling bei Möbeln: 3 einfache Optionen

Neue Knäufe anbringen: Knäufe können im Gesamtbild Wunder bewirken und Möbel wahrlich aufwerten! Auf dem Flohmarkt oder über Kleinanzeigen lassen sich die verschiedensten Modelle finden: Bunt, einfarbig, aus Holz, Metall oder Keramik etc. … schaut, was euch gefällt und schraubt einfach neue Griffe dran. Und wem das noch nicht genug Pepp bringt, kombiniert verschiedene Modelle miteinander.

Ein neuer Anstrich: Etwas Farbe gefällig? Ein neuer Anstrich kann Wunder wirken und selbst Omas vergilbte Kommode wieder zum Leuchten bringen! Zur Auswahl stehen hier Naturharz-, Kunstharz- und Acryllacke sowie Kreidefarben und Lasuren – lasst euch im Baumarkt beraten, welche Möglichkeit für euer Material und die gewünschte Optik am besten passt. Achtet darauf, dass der Untergrund vor dem Streichen frei von Staub und Fett sein muss! Sind die alten Möbelstücke bereits lackiert, müssen sie zusätzlich abgebeizt oder abgeschliffen werden, bevor ein neuer Anstrich erfolgen kann. Eine Ausnahme stellen allerdings Kreidefarben dar, da sie direkt auf Holzfurniere oder Lack aufgetragen werden können (aber auch hier muss der Untergrund staub- und fettfrei sein). Kreidefarben sind eine tolle Möglichkeit, eure Möbel im Shabby Chic zu gestalten und ihnen den typischen Used Look zu geben.

Hinweis: Vor der Anwendung immer die Herstellerhinweise durchlesen, Schutzkleidung tragen und Lack und Lasuren nur in gut belüfteten Räumen anwenden.

Stempel und Schablonen: Einzelne Highlights auf vermeintlich nichtssagenden Möbeln setzt ihr mit Stempeln und Schablonen. Stempel werden zuerst lackiert und anschließend auf die ebene Fläche gedrückt. Bei Schablonen wird dagegen die Farbe aufgetupft – so verhindert ihr, dass sich Farbe unter die Schablonenvorlage schiebt und die Umrisse verwischen.

Upcycling-Ideen für Möbel: Noch mehr Ideen

