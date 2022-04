von Claudia Enders Zu viel alte, kaputte Kleidung im Schrank? Kein Problem! Wir zeigen dir clevere Upcycling-Ideen für Kleidung, mit denen du deinen Klamotten ein zweites Leben schenkst!

In unserem Kleiderschrank fristet oft genug ausgediente, löchrige oder verfärbte Kleidung ihr trostloses Dasein … schließlich ist es schwer, sich von den vormals liebsten Stücken zu trennen! Doch das Stichwort Aussortieren muss noch lange nicht fallen – stattdessen setzen wir auf Upcycling und geben unserer alten Jeans, dem ausgeleierten Lieblingspulli oder dem löchrigen Hemd ein Make-Over. Denn im Grunde lässt sich (fast) jedes Kleidungsstück upcyceln: Sei es, dass es mit den verschiedensten textilen Techniken aufgewertet oder umfunktioniert wird oder sich der Stoff einfach weiterverwenden lässt. Und bei einem kannst du dir beim Upcycling sicher sein: Anschließend hältst du völlig individuelle Kleidung in den Händen, die es so kein zweites Mal gibt. Lass dich überraschen, was du alles aus alter Kleidung machen kannst!

Aus Alt mach Neu: Warum Upcycling so wichtig ist?

Upcycling setzt sich aus den Begriffen "up" und "recycling" zusammen, was auf Deutsch so viel wie Wiederverwertung bedeutet, bei der gleichzeitig eine Aufwertung stattfindet. Dabei werden alte Dinge zu neuen umgewandelt. Gerade im Bereich Kleidung lassen sich die vielfältigsten Materialien mit etwas Kreativität einem neuen Nutzen zuführen: Das Ganze bringt dabei richtig Spaß und lässt DIY-Fans zur Höchstform auflaufen. Und nebenbei tut man auch der Umwelt etwas Gutes: Durch die Wiederverwertung werden Ressourcen geschont und Materialien ganz im Sinne der Nachhaltigkeit recycelt statt weggeworfen.

Upcycling-Ideen für Kleidung: 8 clevere Ideen

Upcycling einer alten Jeans: Der Flohmarktbesuch hat eine schöne Jeans zum Vorschein gebracht – mit dem Haken, dass diese viel zu groß ist! Zum Glück gibt es ja eine Nähmaschine: Mit ein bisschen Aufwand lässt sich die Jeans einfach zum Rock umnähen. Achte nur darauf, dass dicker Jeansstoff eine spezielle Jeansnadel erfordert (Stärke 90 und 100). Für dünnere Jeansstoffe reichen Universalnadeln.

© SunCity / Shutterstock

Jeansstoff ist äußerst robust und eignet sich daher auch bestens zum Upcycling für Taschen:

© Marius GODOI / Shutterstock

Der schöne Winterpulli ist aus Versehen in den Heißwaschgang geraten? Schade um den Pulli, aber ein Grund für die Mülltonne ist dies noch lange nicht – eignet er sich doch so wunderbar als Vorlage für kuschelige Handschuhe!

Papas Hemden entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist? Dem Töchterchen könnte es aber noch ganz gut gefallen! Mit dieser schönen Upcycling-Idee ist die Mademoiselle garantiert gut gekleidet.

Du hast alles versucht, aber das Shirt lässt sich einfach nicht mehr retten?! Dann kommen wir jetzt zu einer Upcycling-Idee in Bestform: Mit einer bestimmten Schneidetechnik kannst du aus alten oder kaputten T-Shirts Garn herstellen. Auf dem Blog livelifegreen.de siehst du, wie das geht. Und was du Cooles aus dem Garn machen kannst, zeigen wir dir weiter unten!

In der Tat: Um so einen großen Teppich aus T-Shirt-Garn zu häkeln, braucht es wahrlich ein paar mehr kaputte Shirts. Aber frag doch einfach mal im Freundes-und Bekanntenkreis nach … vielleicht kommen da noch ein paar Dachbodenfunde zum Vorschein.

© FotoHelin / Shutterstock

Für diese selbst genähten Kosmetikpads braucht es nicht mal viel Stoff und Zeitaufwand – und doch ist dieses DIY eine schöne und nachhaltige Upcycling-Idee. Hier findest du die Anleitung, um Kosmetikpads nähen zu können.

© BeaKendra / Shutterstock

Manchmal braucht es nur etwas Fantasie, um Kleidung, die dir nicht mehr gefällt, einem neuen Nutzen zuzuführen. Sieh selbst, wie sich Mode verändern lässt:

Upcycling-Ideen für Kleidung: Simple Techniken für ein Make-Over

Batiken

Mit dieser Färbetechnik erhält deine Kleidung nicht nur eine generelle Farbauffrischung, sondern auch individuelle Muster und Effekte. Diese entstehen durch das Abkleben oder Abbinden des Stoffes. Das Ergebnis ist dabei absolut vielfältig und deine alte Kleidung wird zum Eyecatcher! Wie die Technik genau funktioniert, kannst du in unserer Anleitung nachlesen: Batiken.

© fitzcrittle / Shutterstock

Stoff bemalen

Im Handel und Online sind eine Bandbreite an unterschiedlichen Textilfarben erhältlich. Von Stoffmalfarben, die mit Pinsel oder Stempel auf die Kleidung aufgebracht werden können, über Sprühfarbe für einen sanften Farbverlauf bis hin zur Batik-Aquarellfarbe erstrahlt die Kleidung bald in allen möglichen Regenbogenfarben.

Sashiko

Bei der japanischen Verziertechnik handelt es sich um eine Handarbeitstechnik, bei der mit dem sogenannten Vorstich Motive aufgestickt werden. Das führt zu kunstvoll verzierter Mode statt ausgedienter Kleidung.

© Ben Photo / Shutterstock

Patchwork

Das ursprüngliche Material der alten Kleidung wird in viele Einzelteile zerschnitten, neu zusammengesetzt und vernäht – das ist Upcycling de luxe!

Sticken

Durch unterschiedliche Sticktechniken kann Kleidung mit beliebigen Mustern oder Motiven verziert werden. Das sieht nicht nur schön aus, es macht den Alltag auch gleich ein bisschen bunter!

Applikationen

Applikationen sind vor allem für Kinderkleidung beliebt. Flicken oder Patches werden auf Kleidungsstücke aufgenäht, um Löcher zu reparieren oder zur Zierde.

Spitze einsetzen

Aufgenähte Spitze entspricht ganz dem Prinzip von Upcycling. Alternativ kann auch Spitzenstoff hinter Löcher genäht werden – sieht edel aus!

© everydayplus / Shutterstock

