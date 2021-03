Mit nur 5 Zutaten zum DIY-Waschmittel

Waschmittel selber machen ist keine hohe Kunst! Du brauchst nur wenige Zutaten und etwas Zeit. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie es geht.

Diese Zutaten brauchst du:

20 Gramm Kernseife

20 Gramm Gallseife

4 EL Waschsoda (auch „Reine Soda“)

4 EL Zitronensäure

3 Liter Wasser

nach Wunsch: 5 Tropfen ätherisches Öl

Du brauchst außerdem:

Glasflasche oder einen alternativen Waschmittelbehälter

Große Schüssel

Schneebesen

Küchenraspel

Waschmittel selber machen – Zubereitung:

Die Kernseife und die Gallseife mit einer Küchenreibe klein raspeln und mit dem Soda in einer Schüssel verrühren. 1 Liter Wasser aufsetzen und das kochende Wasser in die Mischung geben. Kräftig rühren bis sich die Seife aufgelöst hat. Abkühlen lassen. Die Masse müsste jetzt eine puddingartige Konsistenz haben. Nun einen zweiten Liter kochendes Wasser dazugeben und wieder kräftig rühren. Nach dem Abkühlen den dritten Liter hinzugeben und auch diesmal wieder kräftig rühren. Langsam die vier Esslöffel Zitronensäure dazugeben und nach Belieben ätherisches Öl. Wieder erkalten lassen und umfüllen in deinen leeren Behälter.

Tipps für die Herstellung

Die Herstellung des Waschmittels ist also denkbar einfach. Und du kannst es wie jedes andere auch in deiner Waschmaschine verwenden. Manchmal wird empfohlen, Essig als Klarspüler mit in die Wäsche zu geben. Damit solltest du jedoch vorsichtig sein, denn möglicherweise greift der Essig Dichtungen deiner Waschmaschine an. Also: nie unverdünnt mit in die Maschine geben. Die Zitronensäure ist insbesondere bei sehr kalkhaltigem Wasser ratsam. Allerdings hat sie auch einen leicht bleichenden Effekt, daher eignet sie sich vor allem für weiße Wäsche. Als Öl-Düfte haben sich Zitrone, Jasmin oder Lavendel bewährt – oder was immer dir gefällt.

Waschmittel selber machen in Pulverform

Wenn du lieber mit Waschpulver statt Flüssigwaschmittel waschen willst, kannst du das Rezept leicht abwandeln:

100 Gramm Kernseife

150 Gramm Soda

150 Gramm Natron

ca. 100 Gramm Zitronensäure (Pulver)

nach Wunsch: ätherische Öle

So schnell geht Waschpulver herstellen:

Kernseife fein reiben. Vermische die Zutaten miteinander. Fülle das Pulver in ein luftdichtes Gefäß.

Falls du dich zwischen Flüssigwaschmittel und Pulver nicht entscheiden kannst, oder dich fragst, was die Unterschiede sind, lies folgenden Artikel: Waschmittel: Welches soll ich nehmen?

Neben Waschmittel lassen sich auch andere Mittelchen für den Haushalt selber herstellen, wie z. B. Klarspüler selber machen und Spülmaschinentabs selber machen. Übrigens: Einige Zutaten sind echte Allrounder: Natron kannst du auch beim Gardinen waschen und pflegen oder zum Backofen reinigen benutzen. Kernseife und Zitronensäure können Schweißgeruch aus Kleidung entfernen! Damit du gar nicht erst ins Schwitzen gerätst, kannst du auch dein Deo selber machen.