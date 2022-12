von Janine Dauer und Claudia Enders Zu Weihnachten freuen sich unsere Liebsten garantiert über Weihnachtspost, natürlich mit einer selbst gebastelten Karte. Die besten Ideen, wie ihr Weihnachtskarten selber machen könnt, zeigen wir euch hier.

Weihnachtskarte selber machen

Wer verschickt heute noch Weihnachtskarten? Eine ganze Menge Leute – denn viele wissen: Ein handschriftlich geschriebener Gruß zeigt, wie sehr wir den:die Adressat:in schätzen. Und wenn wir die Weihnachtskarte selber machen, erst recht! Es braucht kein großes Kunstwerk dazu: Bereits mit wenigen Handgriffen lassen sich Weihnachtskarten selber machen und mit schönen Motiven verzieren – mit lustigen Weihnachtssprüchen, einem knuffigen Weihnachtsmann, Schneemann, Tannenbaum oder gar Rentier werden deine Karten garantiert für ein Lächeln sorgen.

Weihnachtskarte basteln: Das brauchst du

Blanko-Karten oder farbiges Tonpapier, das entsprechend zurechtgeschnitten und in der Mitte gefaltet wird

Klebstoff

Schere

Optional:

Klebeband

Tuschkasten

Buntstifte

Marker in gold oder silber

Knöpfe

Sisal

Pailletten

Weihnachtskarte selber machen: Bastelideen

Eine Karte mit einem Weihnachtsbaum bastelst du ganz leicht mit bedrucktem, etwas dickerem Papier, das auf die Blanko-Karte aufgeklebt wird, und halbierten Wäscheklammern, die als Tannenbaum mit Flüssig- oder Heißkleber angeklebt werden.

Sisal benötigst du auch bei dieser niedlichen Karte mit einem Rentier, genauso wie ein Knöpfchen, einen Stift mit schwarzer Tinte, Kleber und Pailletten in Rot und Silber.

Farbenfroh wird deine Karte mit Tannenbäumen aus Filz, die du noch mit Pailletten und Papier-Blumen oder Eiskristallen dekorieren kannst.

Sieht der nicht putzig aus? Der Schneemann besteht aus weißen Knöpfen, einem selber ausgeschnittenen schwarzen Hut und einem roten Band als Schal. Der bringt den Empfänger an Weihnachten garantiert zum Dahinschmelzen. Wer möchte, kann mit Stempeln noch einen Weihnachtsgruß darunter übermitteln.

Auch diese Karte ist schnell selber gemacht: Häkle eine Luftmaschenkette und klebe sie als Weihnachtsbaum auf die Karte auf. Mit einem Stern aus Goldfolie auf der Spitze macht die Karte richtig etwas her!

Diese Weihnachtsgrüße sind in Windeseile gestempelt: Verwende dafür den Deckel eines Schraubglases und klebe (am besten mit Heißkleber) einen Korken als Griff daran. Nun gibst du etwas weiße Farbe auf einen Pappteller, tunkst den selbst gemachten Stempel hinein und stempelst Christbaumkugeln auf die Klappkarte. Lasse die Farbe gut trocknen. Am Schluss malst du mit schwarzem Fineliner ein Schleifenband an jede Kugel – und fertig ist dein individueller Weihnachtsgruß.

Weihnachtskarten mit Fotos: Schöne Ideen

Eine Weihnachtskarte mit Fotos kommt besonders in der eigenen Familie gut an. Wer also nicht viel Zeit hat, um eine Weihnachtskarte selber machen zu können, kann dabei auf Fotografien zurückgreifen. Alles was du brauchst, sind eine Blanko-Karte, Kleber und Fotos. Das können Bilder aus einer Sofortbildkamera sein – müssen aber nicht. Die möglichen Motive gehen von klassisch bis originell.

Weihnachtskarte selber machen mit Kindern

Kinder lieben Basteln! Folgende Weihnachtsbastelideen sind auch problemlos mit Kinder nachzumachen.

Hier haben wir noch weitere schöne Ideen zum Weihnachtskarten basteln. Noch mehr spannende DIY-Projekte findest du auf unserer Themenseite Basteln – von Weihnachtsdeko selber basteln über Engel basteln bis zu Kerzen gießen.