So einfach sparst du in einem Jahr 1.378 Euro

Genialer Trick So einfach sparst du in einem Jahr 1.378 Euro

Bei der Spar-Challenge kannst förmlich zusehen, wie dein Geldberg wächst: Mit diesem einfachen Trick kannst du ganz leicht Geld sparen – und es tut nicht mal weh.

Es klingt viel zu genial: Mit einem ganz einfachen Trick kannst du in einem Jahr 1.378 Euro sparen! Und wenn wir uns das anschauen, fragen wir uns: Warum haben wir das nicht schon immer so gemacht?

Denn wenn du den Trick umsetzt, kannst du deinem Geldberg Woche für Woche beim Wachsen zusehen. Und das Beste ist: Es tut noch nicht einmal weh.

Denn mit dem Trick fängst du klein an und hast am Ende des Jahres einen großen Berg Geld. Genau 1.378 Euro sparst du innerhalb von 52 Wochen, wenn du die "52 Wochen Spar-Challenge" machst. Viele Fans starten diese Challenge immer zum Beginn eines neuen Jahres, aber wann du loslegst, ist natürlich komplett dir überlassen.

So funktioniert die "52-Wochen-Spar-Challenge", mit der du 1.378 Euro sparst

Das Beste ist: Du brauchst nicht viel, um die Herausforderung für dich selbst zu starten und loszulegen. Wenn du ein schönes Glas oder eine Spardose hast und dazu noch einen Zettel und einen Stift, bist du voll ausgerüstet.

Und dann geht es los: Du wirfst jede Woche Geld in dein Glas bzw. deine Spardose. Der einfache, aber geniale Trick: Du sparst jede Woche einen Euro mehr!

Konkret heißt das also: In der ersten Woche wirfst du einen Euro in dein Glas, in der zweiten Woche zwei Euro, in der dritten Woche drei Euro – und so machst du das ganze Jahr weiter.

Am Ende des Jahres, in der 52. Woche sparst du dann schon 52 Euro. Und wenn du nun dein Glas ausleerst und nachrechnest, bist du verblüfft: 1.378 Euro hast du mit diesem einfachen Trick gesammelt! So einfach geht das!