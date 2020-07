Dieses Katzenbaby ist so klein wie ein Finger - und will gestreichelt werden

Dieses Katzenbaby ist so winzig, dass es kaum größer als die Finger der Hand sind, die es streichelt. Das laute Schnurren, mit dem sie mehr Streicheleinheiten fordert, ist allerdings ganz schön ausgewachsen!

Habt ihr schon mal so etwas Süßes gesehen? Diese Katze ist winzig und giert danach, gekrault zu werden. Wer sagt da schon nein? Wir finden sie jedenfalls so entzückend, dass wir uns freiwillig zur Verfügung stellen! Äußerlich so klein und zierlich ist ihr Schnurren aber bereits deutlich und fordernd. Schaut euch das Baby in unserem Video an und seid genauso verliebt wie wir.