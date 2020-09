Kater steckt im Futtertrog fest

Oh je - dieser Kater ist in seinem ganz persönlichen goldenen Käfig gefangen: Eingeschlossen in seinem Futtertrog ist er zwar umgeben von Katzenfutter, doch ohne fremde Hilfe kommt er da nicht so schnell wieder raus. Seht im Video die lustigen Bilder.

Da hatte wohl jemand richtig Hunger: Kater Coochie liebt es zu fressen, so sehr, dass er sich manchmal richtig reinlegen könnte - und das meinen wir wortwörtlich. Denn offensichtlich hat sich Coochie einen Tunnel durch das Katzenfutter in den Fressnapf gegraben und verblüfft damit nicht nur seinen Besitzer - mittlerweile ist dieses Foto nämlich viral gegangen. Ohne fremde Hilfe kommt er da wohl nicht so schnell wieder raus. Zum Glück kann sich Coochie ganz auf seinen menschlichen Kumpel verlassen, der den verfressenen Kater schnell wieder befreit - natürlich erst, nachdem er ein Beweisfoto geschossen hat.