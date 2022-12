Viele Tiere fürchten sich vor plötzlich auftauchenden lauten Geräuschen. Darum sollten sie in der Silvesternacht, in der Feuerwerk und Böller gezündet werden, besonders beherbergt werden. Eine Tierpflegerin erklärt die besten Tipps, um Hund, Katze, Pferd und Co. zu schützen.