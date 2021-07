Dieses Katzenbaby ist so klein wie der Finger, der es krault

Dieses Katzenbaby ist so winzig, dass es kaum größer als die Finger der Hand sind, die es streichelt. Im Video siehst du die Bilder.

Habt ihr schon mal so etwas Süßes gesehen? Diese Katze ist so winzig, dass sie kaum größer ist als der Finger, der sie liebevoll krault. Genussvoll streckt sich das Baby und lässt sich gemütlich von der riesigen Hand streicheln, während so mancher Zuschauer dieses Videos sich fragt, wie das Tier so unfassbar klein sein kann.

Winziges Katzenbaby - wie ist das möglich?

Oder handelt es sich etwa um einen Special-Effect? Eine riesige Fake-Hand, um die Katze kleiner aussehen zu lassen, als sie ist? Nein, natürlich nicht: Tatsächlich können Katzenbabys kurz nach der Geburt so winzig sein, dass sie kleiner als euer aktuelles Smartphone sind. Das sieht natürlich verdammt niedlich aus: Schaut euch das Baby in unserem Video an und seid genauso verliebt wie wir!

