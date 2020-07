Weit mehr als ein harmloses Pferdefoto - dieses Bild kam eine junge Frau teuer zu stehen! Schaut euch das Video an und erfahrt, wieso!

Sie wollte sich nur stolz neben ihrem Pferd zeigen - und offenbarte auf dem Bild mehr, als ihr lieb sein konnte. Nun wurde die Selfie-Fotografin und Pferdehalterin Charlotte McPherson von einem Gericht zu 160 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt - was viele Kritiker noch als milde Strafe empfinden. Ihr möchtet erfahren, was hinter dem skandalösen Auftritt McPhersons steckt? Dann Guckt euch selbst das Video an: Wäre euch aufgefallen, was an dem Bild so schockierend ist?