Tier-Psychologie Das sagt die Fellfarbe deiner Katze über ihre Persönlichkeit aus

Das Fell deiner Katze kann viel über ihren Charakter verraten - im Video seht ihr die wichtigsten Unterschiede!

Katzen können sehr niedlich sein - oder auch sehr hinterhältig und arrogant. Selbst eingefleischte Katzenfans wissen aus eigener Erfahrung, dass auch ein sanftmütiger Schmusetiger mitunter sehr kratzbürstig sein kann - und umgekehrt! Eine Studie fand nun heraus, dass die Persönlichkeit einer Katze oft schon an der Musterung und Farbe ihres Fells erkannt werden kann.

Tier-Psychologie: Verschmuste Streifenträger

Tatsächlich zeigte sich in der Studie, dass es statistisch gesehen auffallend häufig bestimmte Verhaltensmuster bei den Katzen gab, die ein ähnliches Fell hatten. Wobei natürlich auch klar ist: Katzen machen das, was sie wollen, und lassen sich von so einer Studie nicht einfach in Schubladen pressen. Macht einfach den Vergleicht und sagt selbst: Kommt das bei eurer Katze ungefähr hin?