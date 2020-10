Hund umarmt alle seine Freunde bei Spaziergang

Wir können es in Corona-Zeiten nur zu gut nachempfinden: Dieser Corgi fällt beim Spaziergang überschwänglich allen anderen Hunden um den Hals, denen er begegnet.

Wie lange ist es her, dass wir einem anderen Menschen einfach mal unbeschwert um den Hals gefallen sind? Wochen? Monate? In Zeiten der Coronapandemie kann man selbst die beste Freundin nicht mehr spontan mit einer Umarmung begrüßen - es sei denn, man ist ein Hund. Wallace der Corgi verzichtet jedenfalls auf Social Distancing - und umarmt seine besten Hunde-Freunde so herzlich er nur kann, wenn er sie trifft.

Ein echter Herzens-Hund

Die Besitzer des kleinen Corgis zeigen auf Instagram, wie der einjährige Hund immer wieder beim Spaziergang aufblüht - allerdings nicht bei jedem x-beliebigen Hund. "Er liebt es, zu kuscheln und Umarmungen und Küsse zu verteilen", so sein Lieblingsmensch gegenüber dem Portal "Bored Panda". "Er umarmt aber NUR Freunde und Familie. Er umarmt keine fremden Hunde." Also kein verstecktes Machtspiel, das der Corgi betreibt? Sein Besitzer dementiert das entschieden: "Ich will klarstellen, dass er keine Dominanz zeigen will, wenn er das macht. Es ist wirklich nur Liebe bei ihm."

Umsichtige Freundschaftsgeste

Daher ist Wallace auch ganz besonders vorsichtig bei seinen Begrüßungen, denn nicht jeder Hund mag es, so plötzlich von ihm umarmt zu werden. "Seine kleine Cousine Milo ist ein Cavapoo. Er umarmt sie nicht, weil sie dann ängstlich wird. Stattdessen gibt er ihr zur Begrüßung Küsse", so Wallaces Besitzer. Außerdem "überfallt" Wallace generell keine kleineren Hunde mit seinen Umarmungen, sondern begrüßt sie erst mit vorsichtigem Schnüffeln, um zu sehen, ob sie gerade für seine besondere Begrüßung empfänglich sind. Nur bei seinen größeren Freunden springt der kleine Corgi sofort furchtlos auf die Hinterpfoten und fällt ihnen um den Hals - die haben ja auch keine Angst vor ihm.

Gib Pfötchen? Nicht herzlich genug!

Und wie ist es zu dieser ungewöhnlichen Hunde-Begrüßung gekommen? Da ist Wallaces Besitzer auch nicht sicher - der kleine Corgi ist eines Tages spontan seinem Hunde-Freund Charlie um den Hals gefallen, und möchte seitdem nicht mehr damit aufhören. "Wir finden es zum Totlachen", so sein Besitzer. "Aber wir freuen uns natürlich auch, wie glücklich er damit auch die Menschen um sich herum macht."