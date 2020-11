Hunde wagen erste Schritte in neuen Schuhen

Die Schuhe sollen Hunde vor Verletzungen schützen sind aber am Anfang vor allem eines: Ganz schön ungewohnt.

Winterzeit bedeutet für viele Hunde: Schuhe an! Nur so macht das Gassi gehen auch bei kalten Temperaturen mit Eis, Schnee und Streusalz wirklich Spaß. Doch dass die Schuhe nicht bei allen Vierbeinern gut ankommen, kann man in vielen lustigen Clips beobachten.

Nanu, was ist denn das? Haben Hunde das erste Mal Schuhe an ihren Füßen, sind sie erst mal ganz schön wackelig unterwegs. Kein Wunder, ist schließlich ein ganz schön komisches Gefühl an den Pfoten. Doch der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel, denn mit den Hunde-Schuhen sollem vor allem im Winter die Füße der Vierbeiner geschützt werden.

Witzige Clips erobern das Netz

Das Ganze sieht sogar so witzig aus, dass viele Hundehalter die ersten Gehversuche ihrer tierischen besten Freunde filmen. Dafür bedanken wir uns und zeigen euch die lustigsten Clips der tapferen, aber verwirrten Hunde aus den sozialen Medien.