Zum Liebhaben: Hund reagiert sofort auf seine Lieblingswörter

Dieser Hund weiß genau, was er vom Leben will - im Video seht ihr, wie begeistert er sofort auf seine Lieblingswörter anspringt.

Hunde sind in ihren Interessen meistens sehr zielstrebig und haben eine sehr genaue Vorstellung davon, worüber sie sich jetzt freuen würden. Auch in diesem Fall weiß die Besitzerin genau, was ihr Liebling jetzt am liebsten von ihr hören würde. Und so lässt sie sehr gezielt seine Lieblingswörter in einem "Gespräch" fallen um zu gucken, ob der Hund ihr überhaupt richtig zuhört. Im Video könnt ihr selbst sehen, wie schnell er auf die entscheidenden Worte reagiert, sobald sie fallen!