Hugo und Olli begeistern mit ihrer Tanz-Performance. Auf einem eigenen Hunde-Account lässt ihre Besitzerin Jo Hart die Fans an dem Leben ihrer beiden Vierbeiner teilhaben. Egal ob beim Gassi gehen oder eingekuschelt zu Hause - die Dackel sind einfach zuckersüß.

Hugo + Olli: Tanzen könne sie auch

Als sich die Engländerin im Lockdown langweilt, bringt sie den beiden kurzerhand das Tanzen bei. Sie wandelt das berühmten Kinderlied "If your happy and you know it" etwas ab und studiert dazu eine Performance mit ihren Dackeln ein. Immer wenn sie diesen Song singt, zeigen die Hunde auf ihre ganz eigene Art und Weise, wie glücklich sie sind.

Verwendete Quelle: Instagram.com

