Stimmungsvolle Ideen zum Verlieben 🧡🍂🍁

Wenn der Sommer uns den Rücken kehrt, verlagern wir unser Leben von Balkonen und Gärten zurück ins gemütliche Zuhause. Ruhige Filmabende, entspannte Bäder und heitere Essen mit Freunden, gehören zu unseren bevorzugten Aktivitäten. Ein leckeres Menü zusammen stellen, auf dem Markt einkaufen und den Tisch für unsere Gäste decken – so macht der Herbst richtig Spaß! Wie die perfekte Tischdeko im Herbst aussehen kann, zeigen wir dir in unserem Album! Klick dich durch die Bilder und lasse dich von den Ideen inspirieren.

Tischdeko im Herbst – Farben

Bei den Herbstfarben ist die Natur das beste Vorbild: Orange, Rot und Braun bringen die herbstliche Landschaft auch in unsere Wohnungen. Aber auch Grün, z. B. in Form von Zweigen und cremefarbene Accessoires passen zu diesem Style.

Tischdeko im Herbst – Dekoelemente

Schöne Blumen sind nicht nur dem Sommer vorbehalten. Viele Herbstblumen verschönern im Nu die Wohnung oder die Tafel. Für Tischdeko im Herbst kannst du zu folgenden Herbstblumen greifen:

Chrysanthemen

Dahlien

Astern

Heide

Fetthenne

Anemonen

Sonnenblumen

Zinnien

Nicht nur die Blumen, auch Blätter und Zweige hüllen die Tischdeko in herbstliches Gewand. Was auf keinen Fall fehlen sollte: Licht! Schöne Kerzen oder filigrane Lichterkettenschaffen sofort eine gemütliche Tischatmosphäre – da will man noch bis in die Nacht hinein quatschen. Auch Elemente aus dem Menü kannst du zum Dekorieren verwenden: Kürbisse, Äpfel oder Beeren geben dem Tisch eine besondere Note. Akzente lassen sich mit Streudeko, z. B. in Blätterform, setzen!

Möchtest du eine Tischdecke auflegen, wähle die Farbe gut aus. Bei einer schweren dunklen Tischdecke sollte die restliche Deko leichter und das Geschirr heller ausfallen, sonst wirkt die Tischdekoration schnell erschlagend.

Tischdeko im Herbst – Menü

Neben der Tischdekoration soll auch das Menü unsere Gäste überzeugen! Jede Saison hat ihre Spezialitäten, der Saisonkalender verrät dir, welches Obst und Gemüse gerade Saison hat. Wie wäre es mit einer leckeren Kürbis-Tarte mit Schafskäse, raffinierte Kartoffelpuffer mit Pilzen und Quark oder einen würzigen Bauerneintopf mit Rindfleisch? Hier findest du noch mehr köstliche Herbstgerichte.

