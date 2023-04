Traum-Kinderzimmer: Geheimraum hinter Kleiderschrank ist ein kleines Paradies

Dieser geheime Raum lässt Kinderträume wahr werden - im Video seht ihr, wie eine Designerin im Kinderzimmer einen gemütlichen Rückzugsort hinter einer Geheimtür versteckt hat.

Davon haben wir doch schon immer geträumt: Ein geheimer Raum in unserem Kinderzimmer! Die Interieur-Designerin Laura Medicus hat für ihre Tochter Sylvia den Traum wahr werden lassen - und eine wunderschöne Lese-Lounge hinter ihrem Schrank versteckt.

Traum-Kinderzimmer: Das gemütliche Rückzugs-Paradies

Schau dir unbedingt im Video an, wie es in dem Raum aussieht! Übrigens: In ihrem Blog erzählt Laura Schritt für Schritt, wie der geheime Raum in Sylvias Kinderzimmer entstanden ist! Wir sind jedenfalls hin und weg von diesem liebevollen DIY-Projekt!