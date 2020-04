Ausmisten digital: Bücher, DVDs und mehr online verkaufen

Was kann ich verkaufen? Genau wie bei der Haupt-Website: Von Büchern über Möbel bis hin zu Klamotten,über die Ebay Kleinanzeigen können Sie so ziemlich alles verkaufen.



Wie funktioniert das? Laden Sie auf http://kleinanzeigen.ebay.de ein Bild und eine Beschreibung Ihres Angebots hoch. Die Kleinanzeigen funktionieren vor allem lokal - Nutzer suchen also in erster Linie nach Angeboten in ihrer Nähe. Die Kontaktaufnahme läuft dann z.B. über Telefon oder per E-Mail, Verkäufer und Interessenten können sich zur Übergabe der Ware verabreden. Portokosten fallen also weg.



Was muss ich noch wissen? Bei den Ebay Kleinanzeigen müssen Sie für Ihre Inserate nichts bezahlen. Es lohnt sich, gute Fotos einzustellen, denn Anzeigen ohne Bild sind weniger erfolgreich. Machen Sie die Bilder immer selbst und verzichten Sie darauf, Bilder von Produkten aus dem Internet zu nehmen. Das kann Ihnen Ärger einbringen, weil Sie nicht im Besitz der Bildrechte sind.