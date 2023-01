4 Dinge, die du in der Küche getrost wegpacken kannst

Volle Küchenzeile? 4 Dinge, die du in der Küche getrost wegpacken kannst

von Pia Klaus und Charlotte Reppenhagen Wenn es ans Kochen geht, brauchen wir auch Platz – und da sind einige Gegenstände, die auf der Küchenzeile herumstehen, meist eher im Weg als hilfreich.

"Den hübschen Salzstreuer brauche ich aber unbedingt zum Kochen!": Kommt dir dieser Satz bekannt vor? Auf Küchenzeilen stapeln sich wohl oft zahllose Dinge, die wir in der Praxis doch so gut wie nie benutzen. Dabei stehen Gewürzmühlen, Kochbücher und die von Oma geerbte Lieblingsschale meistens eher im Weg, als das sie nützlich wären – von der unhandlichen Küchenmaschine ganz zu schweigen.

Welche vier Dinge du getrost von deiner Küchenzeile verbannen kannst

Es wird nicht nur im Rest des Hauses Zeit für den Frühjahrsputz: Auch in der Küche kannst du Gegenstände, die nur Platz wegnehmen und wenig gebraucht werden, getrost ausmisten – oder in Küchenschränken verstauen, wo sie lagern können, bis sie wieder genutzt werden. Im Video siehst du, was du auf deiner Küchenzeile ausmisten kannst.

Verwendete Quelle: realsimple.com