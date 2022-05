von Janine Dauer Ob für das Kinderzimmer, die Küche oder das Wohnzimmer: Wanddeko verleiht jedem Zimmer das gewisse Extra! Wir haben für dich ein paar kreative Ideen, mit denen dein Zuhause noch schöner wird.

Ein Familienporträt, eine Wanduhr und das war es? Das geht besser! Wie du deine Wohnung mit Wanddeko Ideen ganz schnell verschönerst, zeigen wir dir hier.

Wanddeko Ideen für jeden Raum

Die Wandfarbe spielt in der Wohnung eine große Rolle. Hier erfährst du, worauf du bei der Wandgestaltung im Schlafzimmer und bei der Wandgestaltung im Wohnzimmer achten solltest. Und bedenke: Wanddeko im Kinderzimmer bedarf einer anderen Auswahl, als bspw. in der Küche oder dem Badezimmer. So sollte die Dekoration im Badezimmer u. a. Feuchtigkeit vertragen, im Kinderzimmer abwaschbar und im Garten robust und wetterfest sein.

12 Wanddeko Ideen für ein stilvolles Zuhause

1. Fliesen

Fliesen sind vor allem für die Küche eine schöne Option. Wer selber keinen neuen Fliesenspiegel verlegen will, greift zu Aufklebern. Fliesen sind auch für eine Kücheninsel ein echter Hingucker.

2. Beleuchtung

Besonders bei kleinen und dunklen Räumen (Stichwort kleiner Flur!) wirken Lichtquellen Wunder. Ob Designerleuchte oder Neonschild, die richtige Beleuchtung schafft eine heimelige Atmosphäre.

3. Fotos

Fotos an unsere liebsten Erinnerungen dürfen an unseren Wänden nicht fehlen. In Herz-Form oder lieber nach der Petersburger Hängung? Hier erfährst du was das ist und bekommst weitere praktische Tipps: Bilder aufhängen.

4. Wandteller

Absoluter Trend in diesem Jahr! Wandkörbe bzw. Wandteller verpassen kahlen Wänden auf dem Balkon oder im Wohn- oder Schlafzimmer auf Anhieb einen stylischen Look.

5. Wandobjekte

Neben Wandtellern veredeln Wandobjekte deine Wände im Nu, so wie diese romantischen, geschnitzten Stücke:

Passen perfekt ins Schlafzimmer oder im Wohnbereich. Ein goldenes Wandobjekt lässt deine Wohnung im Nu edler erscheinen:

6. Tücher

Tücher lassen sich schnell mit Nadeln befestigen – und genauso schnell wieder entfernen. Ein unschlagbarer Vorteil z. B. Fliesen gegenüber. Dir gefällt das Motiv nicht mehr oder du das Tuch passt doch besser an einer anderen Wand, kein Problem! Und die Motivauswahl ist beinahe grenzenlos: Mandalas, unifarben (auch als Kontrastpunkt), Paisleymuster, alles mögliche aus der Pflanzenwelt oder oder oder ...

7. Wanddeko Ideen mit Wandstickern

Sehr süß für das Kinderzimmer: Wandsticker. Niedliche Tiere sind der Klassiker auf der Kindertapete, aber auch Heißluftballons, Sterne, Herzen, Blumen, das Sonnensystem, eine Weltkarte oder Wolken als Wandsticker schaffen ein gemütliches Raumgefühl, in dem sich dein Kind pudelwohl fühlt.

8. Spiegel

Spiegel geben einem Raum optisch mehr Weite – perfekt für kleine Räume! Zudem schmücken sie mit ausgefallenen oder klassischen Formen deine Wand.

9. Wanddeko Ideen mit Makramee

Ein Trend, der sich hält und hält – zurecht, wie wir finden! Ein Makramee-Wandbehang sorgt augenblicklich für Behaglichkeit im Raum. Wer es klassisch mag, greift zu hellen Tönen, spezieller wird es mit rosafarbener oder grüner Wolle. Hier gibt es eine Makramee-Anleitung und Ideen.

10. Bücherregal

Ein Bücherregal fungiert nicht nur als Halter für unsere Lieblingsschmöker. Ausgefallene Modelle zieren auch unsere Wände mit Chic und Charme:

Bücher wirft man ja nicht weg, so will es ein ungeschriebenes Gesetz. Stattdessen können sie mit einem unsichtbaren Regal inszeniert werden – das hat garantiert nicht jeder (aus Büchern lässt sich übrigens auch ein wunderbarer Beistelltisch selber machen: Anleitung unter DIY Möbel).

11. Pinnwand

Eine Pinnwand kann nicht nur praktisch, sie kann auch stylisch sein! Zum Beispiel mit Spitze oder in Form eines Fuchses. Neugierig? Dann schau mal hier rein: Pinnwand selber machen.

12. Wanddeko Ideen mit Blumen

Du bist ein Blumenkind? Dann sind die folgenden Wanddeko Ideen genau das Richtige für dich 🌸.