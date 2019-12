Last-Minute-Geschenke: Die besten Ideen zum Selbermachen!

Zum Feste nur das Beste: Anstelle eines schnöden Päckchens Butter gibt's auf dem Weihnachtsbuffet Weihnachtsbutter mit Lebkuchengewürz und Honig - natürlich selbstgemacht. Alles, was ihr braucht, sind Butter, Salz, Lebkuchengewürz und Honig. Eingepackt in Butterbrotpapier und mit Schleifen oder anderen Dekoanhängern verziert, macht diese Butter ganz schön was her. Zum Rezept: Weihnachtsbutter mit Lebkuchengewürz und Honig.