Weihnachtsbaumschmuck basteln: Die schönsten Ideen

Wenn es draußen so richtig schön frostig ist und Weihnachten immer näher rückt, gibt es nichts Schöneres, als drinnen zu sitzen und gemeinsam zu basteln. Denn gerade die Feiertage bieten uns jede Menge Gelegenheiten, DIY-Ideen für schöne Weihnachtsdeko oder Weihnachtsschmuck anzugehen. Besonders schön ist es, gemeinsam Weihnachtsbaumschmuck zu basteln, der unseren Tannenbaum erstrahlen lässt. Und: Christbaumschmuck selber machen ist supereinfach!

DIY: Bastelideen für Weihnachtsbaumschmuck

Es gibt jede Menge einfache Anleitungen, mit denen wir schönen Christbaumschmuck basteln können. Hier zeigen wir dir tolle Ideen, bei denen sogar das Thema Upcycling großgeschrieben wird.

Christbaumschmuck aus Stickrahmen und Jeansstoff

Ein Christbaumanhänger der besonderen Art! Mithilfe einer alten Jeans, kleinen Stickrahmen und Holzmotiven kannst du ganz einfach individuelle Anhänger für den Weihnachtsbaum basteln. Zerschneide deine alte Jeans in passende Stücke, spanne sie in die kleinen Stickrahmen ein und schneide den überstehenden Jeansstoff ab. Anschließend befestigst du mit Flüssigkleber kleine Holzmotive auf dem Stoff und bindest im oberen Bereich des Stickrahmens ein Seidenband zur Schleife. Zum Schluss benötigst du nur noch etwas Garn, um einen Anhänger anzuknoten – und fertigt ist dein DIY-Christbaumschmuck! Tipp: Auch alte Wollpullis können sich auf diese Art upcyceln lassen.

Weihnachtsbaumschmuck aus Glühbirnen

Alte Glühbirnen oder ausrangierte LED-Lampen bieten sich bestens an, um sie zu Christbaumschmuck umzufunktionieren. Dafür besprühst du die Glühbirnen mit goldenem Lack und klebst anschließend kleine Glitzersternchen darauf. Sobald alles getrocknet ist, kannst du mit einer Heißklebepistole etwas breiteres Garn oder eine Kordel als Aufhängung daran befestigen. Achtung: Verwende keine Energiesparlampen – sollte nämlich doch mal eine Glühbirne vom Baum fallen, könnte aus Energiesparlampen giftiges Quecksilber austreten!

Klopapierrollen Upcycling

Filigran und edel setzen diese Schneeflocken den Baum später in Szene. Dafür sammelst du am besten schon eine ganze Weile vor Weihnachten leere Klopapierrollen und sprühst sie weiß, silberfarben oder golden an. Zerschneide die Rollen anschließend in schmale Streifen, drücke sie flach zusammen, sodass zwei Kanten herausstehen, und setze sie mit Kleber zu Schneeflocken zusammen. Fädele durchsichtiges Nylongarn als Aufhängung daran und schon können die Schneeflocken am Weihnachtsbaum tanzen.

Bastelidee aus Holzwäscheklammern

Für den rustikalen Weihnachtsbaumschmuck bieten sich alte Holzwäscheklammern an. Entferne dafür die Drahthalterung und male die Wäscheklammerhälften weiß an. Nachdem die Farbe getrocknet ist, kannst du die Holzteile mit Heißkleber oder Holzleim zu Sternen zusammensetzen und mit einem Bindfaden versehen. Die Anhänger sind etwas größer und eignen sich daher nur für einen größeren Weihnachtsbaum.

Christbaumschmuck aus Zapfen basteln

Möchtest du bunten Christbaumschmuck basteln, so bietet sich diese Idee an: Verwende geöffnete Pinienzapfen und klebe kleine Filzkugeln in die Zwischenräume. Mit Heißkleber befestigst du am Schluss eine Schnur, um die Anhänger am Christbaum anbringen zu können.

Weitere Bastelideen für Baumschmuck von Instagram

Hier verraten wir dir drei kreative DIY-Ideen, mit denen du Weihnachtsbaumschmuck basteln kannst:

DIY für einfache Papiersterne

Schnell gebastelt und ein echter Hingucker am Weihnachtsbaum: In dieser einfachen Faltanleitung siehst du, wie du Papiersterne herstellen kannst.

Sterne aus Perlen: So geht es!

Ein echter Hingucker sind selbst gemachte Sterne aus Perlen. Dazu nimmt man einfach einen stabilen Kupferdraht (etwa 1,5 Millimeter), der sich gut biegen lässt. Der Draht wird dann in die Form eines Sterns gebogen, anschließend werden die Perlen nach Lust und Laune aufgezogen. Die Drahtenden oben zusammenzwirbeln. Mit einer Zange lässt sich daraus eine Schlaufe zum Aufhängen formen.

Lebkuchenmännchen aus Stoff und Filz

Ebenfalls wunderschön am Weihnachtsbaum sind selbstgenähte kleine Lebkuchenmännchen. Dazu einfach die Vorlage für ein Männchen auf Papier vorzeichnen, ausschneiden und zweimal aus braunem Stoff oder Filz ausschneiden. Das Männchen halb zusammennähen, mit etwas Watte füllen und nun ganz zusammennähen. Zur Deko beispielsweise Wackelaugen, Knöpfe und eine kleine Schleife aufkleben. Damit das Männchen auch an den Weihnachtsbaum kommt, oben mit der Nadel einen Faden durchfädeln und mit einem Knoten zu einer Schlaufe zusammenbinden.

Weihnachtsbaumschmuck mit Kindern basteln: Noch mehr Ideen!

Du willst noch mehr Weihnachtsbaumschmuck basteln? In unserer Klickstrecke oben findest du noch weitere Ideen zum Basteln mit Kindern.

