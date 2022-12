von Claudia Enders Zu Weihnachten machen wir's uns richtig gemütlich: Das geht mit Lichterketten, Kerzen und schöner Weihnachtsdeko. Um so schöner, wenn die Weihnachtsdeko dann auch noch genascht werden darf! Hier zeigen wir euch die besten Ideen für essbare Weihnachtsdeko.

Weihnachten liegt ein ganz besonderer Zauber in der Luft: Dazu tragen nicht nur die vielen Kerzen, Lichterketten und die Weihnachtsmusik bei, sondern auch der Weihnachtsschmuck und all die leckeren Köstlichkeiten, die es nur zur Weihnachtszeit gibt. Für alle Naschkatzen haben wir hier richtig gute Nachrichten: Es gibt sehr viele leckere Ideen, die sowohl als Deko als auch zum Naschen herhalten können. Lasst euch von unseren Inspirationen verzaubern!

Diese Köstlichkeiten aus der Küche sind Deko und Naschwerk in einem

Rentier zum Naschen

© Jenifoto / Adobe Stock

Diese lustige Rentierherde bringt dich und deine Lieben sicher zum Schmunzeln, wenn sie Heiligabend als Snack auf dem Weihnachtstisch liegen. Hierfür nehmt ihr einfach XXL-Salzstangen, tunkt diese in geschmolzene Schokolade und klebt (solange die Schokolade noch flüssig ist) rote Schokolinsen, essbare Süßigkeitenaugen und zerbrochene Brezeln als Geweih fest.

Mr. Marshmallow

© arinahabich / Adobe Stock

Für Weihnachtsstimmung sorgen kleine Marshmallow-Schneemänner und -Rentiere: Spießt jeweils drei Marshmallows auf Schaschlikspieße auf und verziert sie anschließend mit farbigen Zuckerschrift-Stiften.

Lebkuchendorf für die Weihnachtszeit

© alekuwka83 / Adobe Stock

Das Lebkuchenhaus ist wohl der Klassiker unter der essbaren Weihnachtsdeko. So manches Lebkuchenhaus bleibt aber sicher bis Heiligabend nicht unangeknabbert. Daher backt euch doch einfach ein ganzes Lebkuchendorf: So bleibt die Hälfte als Deko bis Weihnachten stehen und die andere Hälfte darf genascht werden! Hier findet ihr ein leckeres Rezept: Lebkuchenhaus selber machen

Melted Snowman

© san_ta / Adobe Stock

Die Schneemänner haben es sich auf den warmen Plätzchen wohl ein wenig zu lange bequem gemacht … dann dürfen sie auch gegessen werden! Als Grundlage könnt ihr einfache Mürbeteigplätzchen nehmen. Verstreicht Zuckerguss auf den Plätzchen positioniert ein Marshmallow darauf und verziert eure Schneemänner mit Zuckerschrift-Stiften. Fertig!

Oh Tannenbaum!

© anna_shepulova / Adobe Stock

Fast zu schön zum Essen! Aus eingefärbter Meringue lässt sich so gut wie alles machen, um ein Winter Wonderland auf dem Tisch herzurichten. Hier findet ihr das Grundrezept für Meringue. Mit grüner Lebensmittelfarbe und Zuckerkugeln werden daraus kleine Tannenbäume für die Deko.

Essbare Weihnachtsdeko: Schöne Ideen von Instagram

Deko und Bonbon in einem! Die Bonbonkekse machen sich in einer Schale oder aufgefädelt am Weihnachtsbaum richtig gut. Für die essbare Weihnachtsdeko benötigt ihr: gestreifte Bonbons, Plätzchenausstecher (nicht zu filigran), Backpapier und Kokosöl. Heizt den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Fettet die Plätzchenausstecher gründlich mit reichlich Kokosöl ein und legt sie anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Verteilt nun die Bonbons in den Förmchen. Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, die Bonbons in eine Tüte zu packen und mit einem Hammer etwas zu zerkleinern, um dann einzelne Bonbonbrocken in Ecken zu legen. Nun schiebt ihr das Blech für fünf bis sieben Minuten in den Ofen. Durch die Hitze schmelzen die Bonbons und die Masse verteilt sich in den Förmchen. Sind die Bonbons ausreichend geschmolzen, nehmt ihr das Blech raus. Luftblasen könnt ihr im noch flüssigen Zustand einstechen. Wenn ihr die Bonbonkekse später aufhängen möchtet, bohrt ihr in die flüssige Masse mit einem Holzstäbchen ein Loch. Lasst die Bonbonkekse nun auskühlen und löst sie dann vorsichtig aus den Plätzchenausstechern heraus.

Eine weitere schöne Idee für essbare Weihnachtsdeko sind Popcorn-Girlanden. Hierfür macht ihr euch Popcorn nach Packungsanleitung. Ihr solltet aber auf Butter, Salz und Zucker verzichten, sonst wird es sehr klebrig! Lasst das Popcorn anschließend gut auskühlen (am besten über Nacht, dann zerbröckelt es nicht mehr so schnell). Nehmt einen dünnen Faden und eine Nadel und fädelt das Popcorn auf, bis eine schöne Girlande entsteht. Wer Farbkleckse in seine Girlande bringen möchte, kann außerdem noch frische Cranberrys (gewaschen und abgetrocknet) mit auffädeln, so entsteht ein rot-weißer Mustermix. Versucht bei dem Popcorn immer die Mitte zu treffen und meidet Feuchtigkeit mit der Popcorn-Girlande.

Lebkuchen lässt sich wunderbar auch an den Baum hängen. Dafür braucht ihr nur einen schönen Motivausstecher. Bedenkt, dass ihr vor dem Backen mit einem Holzstäbchen ein Loch in den Lebkuchen bohren müsst.

Seid ihr auf der Suche nach weiterer Weihnachtsdeko zum Basteln? Hier zeigen wir euch schöne Ideen für Upcycling-Weihnachtsbaumschmuck und hier erfahrt ihr, wie ihr Weihnachtsdeko selber basteln könnt.