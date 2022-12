Was dieses Jahr wohl unterm Tannenbaum liegt? Besonders in Partnerschaften kann Schenken eine heikle Angelegenheit sein, weil wir so viel in die Gaben unseres Lieblingsmenschen hineinlesen. Aber liegen wir da auch richtig? Ein Experte verrät, was Geschenke aussagen können - und was nicht.

Die Sprachen der Liebe spielen eine wichtige Rolle in jeder Beziehung. Der amerikanische Psychologe Gary Chapman hat fünf verschiedene identifiziert, mit denen wir unsere Zuneigung zeigen: durch Worte, Geschenke, Unterstützung, gemeinsame Zeit oder Zärtlichkeit.

Doch nicht alle Paare teilen die gleiche Liebessprache, was zu Unstimmigkeiten in der Beziehung führen kann, besonders an Weihnachten. Während eine:r die Liebe durch die sorgfältige Wahl des Geschenks ausdrückt, ist das Schenken für das Gegenüber vielleicht nur lästige Pflicht. Doch bestenfalls kennt man seinen Lieblingsmenschen gut genug, um mit solchen Differenzen entspannt umgehen zu können.

Doch was bedeutet es, wenn mir mein Lieblingsmensch Parfüm oder einen Gutschein schenkt? James Harris, Schmuck-Experte bei "Diamonds Factory", hat sich die häufigsten Geschenke in Liebesbeziehungen angeschaut und analysiert, was sie über den Zustand der Beziehung aussagen könnten.

1) Schmuck

Schmuck ist ein romantisches, aber auch ein heikles Geschenk. Ist der:die andere wirklich in der Lage, meinen individuellen Geschmack zu treffen? Was, wenn ich das Stück nicht mag und es nicht tragen möchte? Dann heißt es, jede Menge Enttäuschung auf beiden Seiten auszuhalten und das Schmuckstück umzutauschen.

Doch auch in diesem Fall meint James Harris: Da Schmuck nicht nur ein persönliches, sondern häufig auch ein teueres Geschenk ist, beweist er, dass dein:e Partner dich als ganz besonderen Menschen sieht.

Schmuckgeschenke zeigen wirklich, dass sich Ihr Partner um Sie sorgt und möchte, dass Sie regelmäßig an ihn erinnert werden. Ringe und Halsketten sind besonders symbolisch. Ringe sind ein Zeichen der Verbundenheit, da sie mit Verlobungs- oder Eheringen in Verbindung gebracht werden und Halsketten haben eine symbolische Bedeutung, da wir sie nah am Herzen tragen, dem symbolischen Zuhause all unserer Gefühle.

2) Gemeinsamer Kurztrip

Ein Kurzurlaub zu zweit ist immer toll, egal wie lang ihr schon zusammen seid. Das (tendenziell kostspielige) Geschenk zeigt auch, dass dein Lieblingsmensch weiterhin schöne Erinnerungen mit dir teilen möchte. Doch auch hier kommt es wie beim Schmuck auf Feinfühligkeit an: Schenkt er:sie dir ein Langlaufwochenende, obwohl du Schnee und Kälte furchtbar findest, habt ihr ein kleines Problem. Doch Harris sagt:

Eine Reise ist definitiv ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass Ihr Partner an die Zukunft Ihrer Beziehung glaubt und es wirklich schätzt, Zeit miteinander zu verbringen.

3) Gutscheine oder Geld

Ikea, H&M oder Tchibo? Für Empfänger:innen von Gutscheinen, Geschenkkarten oder Geld in der Beziehung hat James Harris eher schlechte Nachrichten:

Wenn nicht ausdrücklich danach gefragt wird, ist dies ein großes Warnsignal, besonders in dem Anfangsstadium einer Beziehung. Geschenkkarten und Geld kauft man entfernten Verwandten, über die man nicht viel weiß – nicht seinem Lebensgefährten. Dies könnte leider bedeuten, dass Ihrem Partner die Beziehung nicht so wichtig ist, wie Sie dachten.

4) Parfüm

Parfüm versprüht immer einen Hauch von Luxus. Laut Harris ist es ein gutes Zeichen für eure Beziehung, wenn du einen Duft bekommst:

Oft wird Parfüm als persönliches und teures Geschenk betrachtet, wodurch Ihr Partner Ihnen zeigt, wie gut er Sie kennt, indem er Ihnen entweder Ihren Lieblingsduft kauft oder Sie ermutigt, einen neuen Duft auszuprobieren, der seiner Meinung nach zu Ihrer Persönlichkeit passt.

Doch auch dieses Geschenk hat Tücken. Was, wenn ich die Wahl meines Lieblingsmenschen nicht mag? Dann hängt der Haussegen schnell schief. Da hilft nur eines: das Ganze mit Humor nehmen.

5) Selbstgemachtes

Dein Lieblingsmensch hat für dich gebacken, geklebt, gemalt oder ein Fotobuch zusammengestellt? Bingo! Wer etwas speziell für dich anfertigt, was auch noch gut zu dir passt, beweist echte Hingabe! Harris:

Etwas Persönliches ist immer ein gutes Zeichen und bedeutet, dass Ihr Partner Ihnen wirklich zugehört und darüber nachgedacht hat, was man Ihnen schenken könnte. Ihr Partner hat Zeit und Energie investiert, um das perfekte Geschenk zu kreieren, um ein Lächeln auf Ihr Gesicht zu zaubern.

Wir in der Redaktion sind schon gespannt, was wir so geschenkt bekommen, und wünschen allen Leser:innen, dass an Heiligabend etwas Schönes auf sie wartet!