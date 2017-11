Wir empfehlen: Die besten Adventskalender 2017 zum Bestellen

Du willst was Individuelles, hast aber keine Zeit, um selber zu basteln? Dann beauftrage die Joidy Adventswichtel, dir einen Kalender zu basteln! Auf der Webseite suchst du dir aus, was in deinen Kalender versteckt soll — oder du lässt einfach den Zufall entscheiden. So oder so wird der handgearbeitete Kalender zu dir nach Hause geschickt - oder auch zu Freunden, Bekannten oder Verwandten, ganz wie du willst. Du kannst nach dem Befüllen auch noch eine ganz persönliche Nachricht hinzufügen, z.B. ein Foto, ein Video oder eine Karte.

Wie teuer der Kalender am Ende wird, entscheidest du. Allerdings gibt es einen Mindestbestellwert von 30 Euro. Auf www.wunderkalender.de kannst du alles nachlesen und bestellen.