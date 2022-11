Paper & Tea Adventskalender

Advent, Advent, ein Tee-Moment! Nichts passt in der Vorweihnachtszeit so gut zu Plätzchen wie ein leckeres Heißgetränk oder? Da ist ein Tee-Kalender genau das richtige. Mit diesem Premium-Adventskalender bereitet ihr Teeliebhaber:innen eine große Freude. Versprochen, diese Überraschung hat es in sich! Genuss- und Überraschungsmomente sind hier vorprogrammiert. 24 Tage lang gibt es ein neues Geschenk, liebevoll verpackt in wiederverwendbaren Baumwollbeuteln, verziert mit kreativen Illustrationen und frechen Mottos. Erhältlich für 249 Euro.

