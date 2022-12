In Frankreich bringt der Père Noël die Geschenke, die er in einer Kiepe auf seinem Rücken transportiert. Der französische Weihnachtsmann trägt keine Hose, sondern ein langes rotes Gewand und eine Zipfelmütze. Am 6. Dezember kommt vor allem im Osten Frankreichs der Nikolaus mit seinem Gehilfen Père Fouettard, in Deutschland bekannt als Knecht Ruprecht. In Luxemburg füllen Kleeschen und Housekern Stiefel und Schuhe, die die Kinder am Abend vorher vor die Tür gestellt haben, mit Süßigkeiten.