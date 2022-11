Weihnachtsbasteln macht Spaß und verschönert uns die Zeit bis zum Fest. Ob nähen, falten oder verzieren: Lass dich von den Bastelideen und Anleitungen inspirieren.

Wenn es draußen kalt ist, schneit und wir uns Weihnachten nähern, kommen wir richtig in Bastellaune. Und dabei lassen wir unserer Fantasie freien Lauf: Wir häkeln und werkeln, wir kleben, verzieren und falten. Dabei heraus kommen schicker Christbaumschmuck, Fröbelsterne, zauberhafte Weihnachtskrippen und Papiertannen – als Geschenke oder Deko.

Weihnachtsdeko: Bastelideen

Du kannst ganz leicht deine Weihnachtsdeko selber basteln: Ob Christbaumkugeln für den Weihnachtsbaum bemalen, Girlanden auffädeln oder Anhänger aus Modelliermasse oder Salzteig selber machen - mit diesen Bastelideen kommt weihnachtliche Stimmung auf.

Weihnachtsbasteln mit Bastelanleitung

Adventskalender sind ein tolles Geschenk für Freunde und Familie - die kannst du nach Vorlieben befüllen. Hier zeigen wir dir, wie du einen Adventskalender selber machen kannst. Für die einzelnen Türchen kannst du ganz unterschiedliche Materialien verwenden: Gläser, Schachteln, Milchtüten, Spandosen oder du nähst die Fächer selber.

Weihnachtskarten selber basteln

Um Weihnachtskarten selber machen zu können, brauchst du Blanko-Klappkarten. Die verzierst du mit buntem Masking Tape als Kerze und malst noch eine Flamme dazu. Diese Bastelanleitung lässt sich auch gut mit Kindern nach basteln.

Weniger bunt, aber genauso niedlich ist eine Weihnachtskarte mit Rentieren. Für diese Bastelanleitung benötigst du neben den Klappkarten noch etwas rote Farbe für die Nase und dunklere Stifte für Augen und Geweih.

Für diese Idee nimmst du ein Stoffband, am besten in weihnachtlichen Farben wie grün oder rot. Du stichst zwei gegenüberliegende Löcher von der Innenseite in die Vorderseite der Klappkarte. Der Abstand wird nach oben immer kleiner, anschließend ziehst du die Fäden dort durch. Oben verknotest du die Enden miteinander.

Weihnachtsbasteln mit Kindern

Nach dem Herbstbasteln steht bei Kindern jetzt Weihnachtsbasteln hoch im Kurs. Achte darauf, dass die Ideen zum Alter des Kindes passen. Tannzapfen bemalen oder Sterne aus Holzstäben basteln eignet sich für kleine Kinder, größere können auch schon Weihnachtskugeln bemalen oder Tannenbäume ausschneiden. Dabei ist Spaß an der Sache natürlich das Wichtigste.

Und über die selbst gebastelten Sachen freuen sich die Großeltern bestimmt als Weihnachtsgeschenke: Die niedlichen Schneemänner bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Sie werden aus Schaschlikspießen und weiß angemalten Kronkorken gebastelt. Für kleinere Kinder sind leichtere Bastelanleitungen wie zum Beispiel die kleinen Wichtel aus Pappkarton, Handabdruck und farbigem Papier einfach nachzumachen.

Basteln mit Papier

Papier ist vielfältig einsetzbar und du benötigst nicht viel Erfahrung oder spezielle Werkzeuge beim Weihnachtsbasteln mit diesem Material. Besonders gut gelingen Weihnachtsengel und Weihnachtssterne. Du wolltest schon immer mal einen Fröbelstern falten? Das ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht glaubst! Hier erfährst du, wie du einen Fröbelstern basteln kannst.

© andreas rehkopp / Adobe Stock

Du kannst natürlich auch erst mal eine Bastelanleitung mit einer anderen Variante samt Vorlage anfangen.

Auch eine Papiertanne läutet Weihnachtsstimmung ein und lässt sich mit ein wenig Geduld falten.

Bastelideen mit Naturmaterialien

Ob Holz, Salzteig oder Zimtstangen – all diese Naturmaterialien lassen sich wunderbar beim Weihnachtsbasteln einsetzen. Aus ein paar Holzstöckchen kannst du zum Beispiel eine stimmungsvolle Krippe basteln.

Holz

Weihnachtsbasteln zum Aufhängen: Der Stern benötigt neben Holzkugeln, nur noch Blumendraht und ein Lederband. Auf diese Art kannst du auch ganz einfach weihnachtliche Topfuntersetzer herstellen.

Aus schräg abgesägten Holzästen lassen sich mit etwas Acrylfarbe, Watte und Perlen als Nasen im Handumdrehen kleine Weihnachtsmänner basteln.

© Kara / Adobe Stock

Weihnachtsgirlande aus Orangen

© makerist

Du möchtest eine Weihnachtsgirlande aufhängen, die gleichzeitig einen betörenden Duft verströmt? Dann liegst du mit der Weihnachtsgirlande aus Orangenscheiben und Holzkugeln genau richtig. Hier geht's zur Anleitung: Orangen-Deko

Salzteig

Aus Salzteig lassen sich viele Sachen zaubern. Und für das Salzteig-Rezept zum Selbermachen brauchst du nur drei Zutaten:

2 Tassen Mehl

1 Tasse Salz

1 Tasse Wasser

Vermische das Mehl mit dem Salz und gib danach das Wasser hinzu. Verknete alles zu einem glatten Teig, bevor du ihn verarbeitest. Die Konsistenz ist optimal, wenn die Masse nicht an den Händen klebt.

Übrigens: Auch ein Adventskranz darf zu Weihnachten natürlich nicht fehlen. Wie sich ein Adventskranz basteln lässt, erfährst du hier. Außerdem kannst du hier nachlesen, wie du Kerzen gießen oder Weihnachtskugeln basteln kannst.

Videotipp: Kerzen selber machen: So geht's