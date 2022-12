Weihnachtsbaumtrends 2022 So schmücken wir dieses Jahr den Christbaum

von Claudia Enders Was hängt dieses Jahr am Christbaum und welche Farben sind angesagt? Hier erfahrt ihr die Weihnachtsbaumtrends 2022.

Ob mit selbst gebasteltem Schmuck behangen, klassisch in Rot-Gold oder modern in Blau-Silber – ohne Zweifel, unser Weihnachtsbaum sieht jedes Jahr aufs Neue wunderschön aus! Wer allerdings neue Inspiration zum Schmücken sucht, der wird mit Sicherheit bei den diesjährigen Weihnachtsbaumtrends fündig. Hier verraten wir euch, was dieses Jahr angesagt ist.

Klassisch: Rot, Grün und Gold

Mit den klassischen Farben Rot, Grün und Gold liegen wir beim Weihnachtsbaumschmuck 2022 goldrichtig. Denn auch in diesem Jahr sehnen wir uns wieder nach dem Traditionellen, mit dem wir in verschiedenen Variationen leicht spielen können: So strahlt der Weihnachtsbaum beispielsweise besonders schön, wenn zwischen glänzenden, matten und durchsichtigen roten Kugeln gewechselt wird. Dazwischen grüne Kugeln und goldene Elemente runden den Look ab. Floristmeister und Trendsetter Björn Kroner verrät bei der Sendung "Hier und Heute" vom 06.12.2022 im WDR für die diesjährige Weihnachtsbaumdeko noch einen zusätzlichen Tipp: Lücken im Weihnachtsbaum lassen sich bestens mit Hagebuttenzweigen schließen. Die Zweige werden einfach zurechtgestutzt und in den Baum gelegt, um Astlücken zu füllen. Das sorgt zusätzlich für kleine rote Farbelemente und macht das Bild komplett.

Tipp: Wer es einen Tick opulenter mag, kann statt der einfachen roten Kugeln auch auf das angesagte Bordeaux-Rot in Kombination mit goldenen Elementen setzen. Außergewöhnliche Materialien wie Federn oder Samt sind dazu für all jene die richtige Wahl, die ein wenig Glamour an den Baum bringen möchten.

Nachhaltiger und regionaler Christbaumschmuck

Die aktuellen Bestrebungen zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag spiegeln sich auch beim diesjährigen Weihnachtsbaumschmuck wider. So sind erdige Töne wie beispielsweise Créme, Beige oder Braun oder helle und dunkle Beerentöne dieses Jahr angesagt. Dazu werden natürliche Materialien kombiniert: Hier reihen sich zum Beispiel Deko-Objekte aus Holz, Eicheln, Zapfen, Zimtstangen und Wolle aus regionaler Produktion mit ein. Und wer es puristisch mag, setzt auf Baumschmuck aus Papier, das zu Sternen oder Wabenbällen gefaltet ist.

Selbst gebastelter Weihnachtsbaumschmuck

Beim Basteln können wir unserer Kreativität ganz freien Lauf lassen. Das bringt uns nicht nur in den wunderbaren Flow-Zustand, sondern macht uns später auch richtig glücklich, wenn wir stolz sagen können: "Das habe ich selbst gemacht!" Nebenbei ist DIY-Christbaumschmuck auch oft um ein Vielfaches günstiger als gekaufter. Hier findet ihr schöne Ideen, wie sich Weihnachtsbaumschmuck basteln lässt und hier zeigen wir euch außerdem Inspirationen für Upcycling Weihnachtsdeko.

Nostalgische Weihnachtsdeko für den Baum

Vor allem in Krisenzeiten sehnen wir uns oft nach der Wärme und Geborgenheit unserer Kindheitstage, als Weihnachten in einem kindlichen Zauber erlebt wurde. Mit der Rückbesinnung auf die vergangenen Weihnachtsfeiern unserer Kindheit und somit auch auf die klassisch traditionellen Weihnachtsdekorationen wird auch das wieder beliebt, was schon Oma und Opa an ihren Bäumen hängen hatten: Holzfigürchen, kleine Schaukelpferde und Nussknacker, Strohsterne, Lebkuchen oder Äpfel. Wer nicht in den alten Kisten der Großeltern stöbern kann, findet bei vielen Herstellern gerade Neuadaptionen der beliebten klassischen Weihnachtsanhänger.

Skandinavischer Weihnachtsbaumschmuck

Unsere nordeuropäischen Nachbarn wissen, wie man Weihnachten feiert. In den dunklen Wintermonaten geht es in den skandinavischen Ländern besonders gemütlich zu. Weihnachtsbaumschmuck im skandinavischen Stil ist daher auch hierzulande schwer im Kommen und sorgt für hyggelige Momente: Motivanhänger (Herzen, Rentiere, Sterne) aus Filz, Stoff oder Holz, Engelanhänger aus Metall oder Strohsterne lassen das Bäumchen strahlen.

Wer hingegen auf den trendigen und eher cleanen Scandi Style setzen möchte, ist mit Christbaumschmuck in Schwarz und Weiß gut beraten. Der dezente Schmuck wirkt in Kombi mit durchsichtigem Glas und filigranen Kugeln sehr edel. Ein Must-have ist hier allerdings eine Lichterkette mit warmem Licht, damit die Deko nicht zu kühl wirkt.

