von Claudia Enders Für schönen Weihnachtsschmuck braucht es nicht viel: Oft reichen ein paar simple Materialien, die dank Upcycling zu schicker Weihnachtsdeko werden. Hier findet ihr zauberhafte Ideen zum Nachbasteln für die Weihnachtszeit.

Weihnachten rückt näher und überall wird schön festlich geschmückt – das macht die Räume gleich viel gemütlicher und lässt die Vorfreude auf Weihnachten steigen. Dass es oft ganz wenige Materialien braucht, um richtig schöne und einzigartige Deko zu basteln, zeigen wir euch hier: Upcycling ist dabei das Stichwort und ihr werdet überrascht sein, zu was alte Deckel, Klopapierrollen, Papierschnipsel & Co. noch nützlich sind.

6 einfache Upcycling-Ideen für die Weihnachtsdeko

Upcycling-Weihnachtsanhänger basteln

So individuell und hübsch anzusehen! Dafür benötigt ihr lediglich gereinigte Deckel von Schraubgläsern, etwas Wellpappe, Karton, Schere, weißen Permanentmaker, Heißkleber und ein Stück Kordel. Schneidet die Wellpappe kreisrund in der Größe des Deckels aus und klebt sie fest. Anschließend schneidet ihr Berge und Häuser aus, malt sie an und klebt sie hintereinander auf. Am Schluss auf der Rückseite des Anhängers mit einem Stück Kordel und etwas Heißkleber noch eine Schlaufe anbringen und schon kann euer Weihnachtsstrauß mit selbst gebastelten Anhängern übersät werden.

Upcycling-Engel

Die kleinen Engel bringen als Wichtelgeschenke und Geschenkanhänger Freude. Der Körper besteht aus einer recycelten Klopapierrolle, die mit Sternen beklebt oder mit Silberstift mit Punkten versehen ist. Mit einer größeren Nadel könnt ihr noch Zwirn durch die Klopapierrolle ziehen und daran Kugeln für Kopf und Füße auffädeln. Ein paar zurechtgeschnittene Karton- oder Papierreste bzw. Federn werden zu Flügeln und nun braucht euer Engel nur noch etwas Watte als Engelslökchen und fertig ist das Upcyclingprojekt.

Puffelsterne

Einmal angefangen, kann man gar nicht mehr damit aufhören, die kleinen Sterne zu basteln: Sie lassen sich aus allen länglichen Papierresten falten. In der Videoanleitung seht ihr, wie's geht! Die kleinen Sterne könnt ihr als Tischdeko verwenden oder problemlos auch zu einer Girlande auffädeln oder einzeln aufhängen. Dafür stecht ihr mit einer kleinen Nadel und dünnem Garn durch eine Sternenzacke und fädelt nacheinander die Sterne auf oder bindet das Garn zur Schlaufe zusammen.

Upcycling-Rentier

Für diese Anleitung ist etwas künstlerisches Geschick gefragt, da ihr das süße Rentier einmal vorzeichnen müsst. Aber auch hier bestehen die Materialien wieder aus alten Pappresten und einer Klopapierrolle. Dazu braucht ihr noch einen weißen Malstift, eine Schere und ggf. Kleber und Glitzer. Wer keinen Glitzer zu Hause hat, malt das Geweih (und ggf. die Nase) einfach farbig an.

Sternenanhänger aus Klorollen

Für diese Sterne müsst ihr pro Stern sechs Klopapierrollen sammeln und anschließend etwas Geduld im Schneiden und Falten beweisen – das Ergebnis kann sich aber sehen lassen! Seht selbst im Video.

Schnelle Weihnachtssterne basteln

Wer nicht ganz so viel Zeit für die filigranen gedrehten Sterne oben hat, kann mit dieser Variante in Windeseile schöne Weihnachtsdeko für den Tannenbaum basteln. Hier werden die Klorollen einfach in Steifen geschnitten, etwas flach gedrückt, die Ecken schräg angeschnitten und anschließend ineinander geschoben und verklebt. Frohe Weihnachten!

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Inspirationen für schöne Weihnachtsdeko? Hier zeigen wir euch, wie ihr ein Rentier basteln oder einen Weihnachtsmann basteln könnt. Weitere Upcycling-Ideen für Weihnachten gibt es hier.