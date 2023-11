Weihnachtstrends 2023 So dekorieren wir dieses Jahr für die Feiertage

So langsam juckt es uns in den Fingern, unsere vier Wände festlich zu schmücken. Wir verraten, welche Trends dieses Jahr in Sachen Weihnachtsdeko dominieren.

Die Adventszeit kommt in großen Schritten näher, und wir können es gar nicht erwarten, unser Zuhause in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Für Weihnachten zu dekorieren, kann sogar unsere Stimmung heben, wie verschiedene Psycholog:innen bestätigt haben. Deshalb gilt es: Keine Zeit verlieren und direkt mit dem weihnachtlichen Verzieren und Verschnörkeln unserer vier Wände beginnen. Am besten bereitest du dir einen winterlichen Punsch zu, machst deine liebste Weihnachts-Playlist an und legst los!

Du bist noch auf der Suche nach Inspiration für deine diesjährige Festtags-Deko? Hier kommen die wichtigsten Weihnachtstrends 2023!

Weihnachstdeko 2023: Das sind die wichtigsten Trends

1. Eleganter Klassiker: Minimalistische Adventskränze

Adventskränze sind in diesem Jahr modern. Vor allem stylische, cleane Modelle aus Metall im Scandi-Style schmücken in der Vorweihnachtszeit unsere Tische. Wem da die Farbe fehlt, der:die kann die minimalistischen Kränze beispielsweise mit ein paar Eukalyptuszweigen verzieren oder auf goldene Akzente setzen. So kommt noch etwas Wärme in den Look.

2. Retro-Details: Rustikale Elemente

Die puristischen Adventskränze können wir innerhalb unserer Weihnachtsdeko wunderbar mit rustikalen Elementen brechen: Deko-Objekte wie Nussknacker und Co. dürfen dieses Jahr aus massivem Holz sein – ganz so wie früher bei Oma. Kerzenhalter und Tischaccessoires im Vintage-Look passen perfekt dazu, am besten aus Silber im verspielten Design.

3. Zeitlose Töne: Rot trifft Grün

Farblich wird es in Sachen Weihnachtstrends 2023 klassisch: Vor allem die Kombination aus Rot und Grün ist in diesem Jahr angesagt. Dunkle, satte Töne wie Kirsch- oder Karminrot und Pinien- oder Flaschengrün sorgen dieses Jahr für stilvolle Festtagsstimmung. Tischdecken, Ornamente für den Weihnachtsbaum oder auch Geschenkpapier kommen in dieser traditionellen, aber sehr eleganten Farbkombi gut zur Geltung. In Sachen Muster darf es ebenso klassisch zugehen: Kariert oder gestreift harmonieren in Rot und Grün besonders gut.

