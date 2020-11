8 Trends, die unser Zuhause zum Weihnachtswunderland machen

It's beginning to look a lot like … Christmas! Na, wer hat jetzt auch einen Ohrwurm? Bitteschön! Langsam aber sicher ist es nämlich so weit – wir dürfen uns guten Gewissens auf Weihnachten einstimmen.

Nun muss das Fest dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie bekanntlich etwas anders ausfallen. Und ja, wir sind traurig, dass es weder Weihnachtsmärkte, noch -feiern geben wird. Aber das ist kein Grund, sich nicht trotzdem in Adventsstimmung zu bringen. Vielmehr nutzen wir unsere ganze aufgesparte Energie doch, um unser Zuhause erstrecht in ein kleines Weihnachts-Wunderland zu verwandeln!

Die Adventszeit kann unserer Meinung nach gar nicht früh genug beginnen – es gibt schließlich nichts Schlechtes daran. Lichterketten sorgen für Gemütlichkeit, Kerzen machen's warm und romantisch und der Duft von Gebäck hat noch niemandem geschadet. Damit hätten wir die wichtigsten Zutaten für eine Adventswohnung auch schon beisammen.

Weihnachtsdeko 2020: Moderne trifft Tradition

Wenn es um die Deko geht, darf es dieses Jahr ein Mix aus Klassik und Moderne sein. Die traditionellen Holzfiguren und Kerzenhalter dürfen zwar weiterhin aufgestellt werden, wenn dein Herz an ihnen hängt (Weihnachten hat schließlich auch viel mit Tradition zu tun), trotzdem hätten wir auch etwas Inspiration für Neues parat.

Gleichzeitig zieht sich ein Motto durch die Weihnachtsdeko 2020: Wir holen uns die Natur nachhause. Wenn die Devise schon lautet, möglichst in den eigenen vier Wänden zu bleiben, schmücken wir diese eben mit natürlichen Elementen. Tanne und frisches Holz sehen nicht nur schön aus, sondern sorgen auch noch für ein gutes Raumklima. Wir wissen mittlerweile, wie wichtig Düfte für unser Wohlbefinden sind.

Deswegen darf es natürlich auch dieses Jahr nicht an Kerzen fehlen. Denn egal, für welche Deko-Trends du dich Weihnachten 2020 entscheidest, eine Sache sollte immer im Vordergrund stehen: Die Gemütlichkeit!