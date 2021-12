Der Advent steht vor der Tür – höchste Zeit, um sich Gedanken über die Weihnachtstrends 2021 zu machen. Welche Deko-Ideen sind in diesem Jahr besonders hoch angesehen? Wir zeigen dir die schönsten Trends für Weihnachten 2021 und wie du sie dir ganz einfach nach Hause holen kannst.

Weihnachtstrends 2021: Was ist jetzt modern?

Nachhaltigkeit, Entschleunigung, Gesundheit – das sind Themen, die uns nicht nur aktuell, sondern auch in den vergangenen Monaten stark bewegt haben. Interessanterweise findet man diese Angelegenheiten auch in den Weihnachstrends 2021 wieder. Hier dreht sich alles um Gemütlichkeit, Natürlichkeit und Purismus. Mithilfe von Kerzen, Weihnachtskugeln, Lichterketten und süßen Düften wird entschleunigt, was das Zeug hält. Die Trends für das Weihnachtsfest 2021 sind inspiriert vom nordischen Minimalismus, der mithilfe von kitschigen Elementen und Naturmaterialien das Gewisse Etwas bekommt.

Das sind die 5 angesagten Weihnachtstrends 2021

Generell gilt natürlich: Erlaubt ist, was gefällt. Trends sind immer nur Richtlinien, die wir mit unseren persönlichen Vorlieben und Ideen kombinieren können. Erst so bekommt unser Zuhause die stylische und zugleich persönliche Note, die es braucht. Hier kommen die 5 Weihnachtstrends, die wir uns in der Weihnachtszeit 2021 genauer ansehen:

Ausgefallene Kerzen und Kerzenhalter

Kitschige Anhänger

Naturmaterialien

Goldenes Besteck

Adventskränze

1. Ausgefallene Kerzen und Kerzenhalter

Sobald die dunkle Jahreszeit beginnt, sind Kerzen ein absolutes Muss. Sie schenken dem Raum ein angenehmes Licht, Wärme und Gemütlichkeit. Um dem angesagten Purismus gerecht zu werden, lohnt sich die Investition in ein bis zwei ausgefallene Kerzenhalter, die als Blickfang dienen. Alternativ kannst du auch zu stylischen Kerzen greifen. Spiralkerzen sind nicht nur Deko-, sondern auch Weihnachtstrend 2021.Hier findest du viele ausgefallene Kerzen und Kerzenhalter zum Nachkaufen.

2. Kitschige Anhänger

Wie passen Natürlichkeit, nordischer Minimalismus und kitschige Anhänger zusammen? Indem letztere gekonnt eingesetzt werden. Denn daraus entsteht der aktuell so beliebte, puristische Einrichtungsstil. Dafür kannst du frische Tannenzweige mit wenigen ausgefallenen Weihnachtsbaum-Anhängern schmücken oder die kitschigen Anhänger nach Belieben in der Wohnung verteilen. Hier gibt es eine große Auswahl an Anhängern zum Shoppen.

3. Naturmaterialien

Wir holen die Natur in unsere Häuser. Baumscheiben. Tannenzweige, Tannenzapfen und Co. gehören zu den Weihnachstrends 2021 und sind dazu nahezu kostenlos. Das einzige, was es braucht, ist ein Waldspaziergang. Wer darauf keine Lust hat, kann sich die Deko-Artikel natürlich auch nach Hause liefern lassen. Wie wäre es zum Beispiel mit Baumscheiben als Glas-Untersetzer?

4. Goldenes Besteck

Goldenes Besteck feiert ein Comeback! Auf der Weihnachtstafel darf es nun ordentlich funkeln. Ob du dich für glänzendes oder mattes Besteckt entscheidest, liegt ganz bei dir. Übrigens auch beliebt: Besteck in Schwarz. Viele unterschiedliche Besteck-Sets als Inspiration oder zum Nachkaufen findest du hier.

5. Adventskränze

Im Grunde sind Adventskränze nichts Neues. An Weihnachten 2021 erstrahlen sie jedoch in einem modernen Kleid. Adventskränze aus Blüten, Eukalyptus oder schlichte, beschmückte Strohkränze zählen zu den Weihnachtstrends in diesem Winter. Übrigens müssen Adventskränze nicht immer klassisch auf dem Tisch stehen. Sie machen sich auch wunderbar an der Wand (dann eben ohne Kerzen) oder herabhängend von der Decke.

