Maritime Vibes Dieser Wohntrend sorgt für Urlaubsfeeling in deinem Alltag

Mit einfachen Handgriffen kannst du dir eine kleine Oase erschaffen. Ein Gefühl von Meer, Strand und Urlaub bei dir zu Hause. Wir geben dir Interior-Tricks mit auf den Weg, mit denen die Entspannung in den eigenen vier Wänden noch einfacher wird.

Das Rauschen des Meeres in den eigenen vier Wänden? Sicher, auch das geht, wenn wir uns eine atmosphärische Audio-Datei abspielen. Doch die richtige Atmosphäre kommt dann vielleicht nur auf, wenn wir die Augen schließen und uns genau vorstellen, wo wir sein wollen. Warum nicht stattdessen ein wenig Urlaubsgefühl nach Hause holen? Genauer: Das Gefühl von einem Urlaub am Meer. Was finden wir dort? Ein Zusammenspiel aus Grün- und Blautönen, aber auch Sand und verschiedene Gelb-, Beige- oder Holztöne. Auch verwaschen aussehende Elemente im Shabby Look können uns an den Strand erinnern, fühlt es sich doch so an, als hätte ihnen das Salz einen Teil der Farbe genommen. So holst du dir das Urlaubsfeeling in deinen Wohnalltag:

Dekoration mit Treibholz

Eine einfache Variante, um sich etwas Strand- und Meergefühl nach Hause zu holen, ist Treibholz. Als Dekoration im Glas, auf Fensterbänken oder als dekorative Kunstwerke an der Wand beispielsweise. Es gibt viele Möglichkeiten, um es schön herzurichten. Eine Möglichkeit wäre auch, es mit hübschen Pflanzen zu kombinieren oder einem Bild mit einigen Stücken einen zusätzlichen Rahmen zu geben. So hast du gleich ein Stückchen Natur in deinen vier Wänden, das dich je nach Dekoration an vergangene Urlaube erinnert.

Du könntest auch aus einem großen Holzstück und einigen schönen Haken eine Garderobe basteln – oder du wählst wie auf dem Beispiel einige "Planken", die an das Holz eines alten Stegs oder vielleicht eines Boots erinnern. Solltest du dich an einem Ausflug an der Nord- oder Ostsee dazu entscheiden, dir selbst Holz auszusuchen, solltest du darauf achten, es richtig zu bearbeiten, bevor du es nutzt. Eine Anleitung findest du hier.

Schöne Souvenirs für die Wand

Schöne Surfbretter gepaart mit einer passenden Holzoptik können den Raum gleich viel sommerlicher wirken lassen und uns an die warme Brise am Strand und auf dem Meer erinnern. Paddel eignen sich hervorragend, um Regale aufzuhübschen oder sie dekorativ an die Wand zu hängen.

Übrigens ganz unabhängig davon, ob man sie selbst benutzt oder nicht. Ähnlich ist es auch bei den Surfbrettern. Wem die Ästhetik gefällt, der:die muss nicht selbst Profi sein. Regale, die aussehen wie Teile von alten Ruderbooten, sind ebenfalls beliebt.

Der norddeutsche Küsten-Look

Die Nordküste mit ihren vielen Strandkörben und der blau-weißen Ästhetik hat ihren Charme. Gerne wird weiß gestrichenes Holz mit blau-weißen Möbeln oder Teppichen kombiniert.

Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der geflochtene Korb-Look, ob nun zum Sitzen oder für andere Möbelstücke. Beliebte Deko sind unter anderem Knoten und Seile, die an vergangene Seefahrten erinnern oder Muscheln in Gläsern mit etwas Deko-Sand.

Abstrakt und modern

Wer lieber weniger Aufwand in die Umgestaltung der eigenen Wohnräume legen möchte, kann ein schönes Motiv, das an das Meer erinnert, wählen. Eine hübsche Fotografie oder ein abstraktes Gemälde in verschwimmenden Grün- und Blautönen zum Beispiel. Ergänzend können Kissen in Strand- und Meertönen den Raum aufwerten. Aber pass dabei auf, dass du nicht zu Beige oder zu Blau wirst und fange immer in kleinen Schritten an, dich an einen Look heranzutasten.

Wie Unterwasser

Für pure Entspannung kann ein Lichtprojektor im Zimmer sorgen. Die hübschen Lichter geben dir das Gefühl, unter der Wasseroberfläche zu liegen und nach oben zu schauen, wo sich das Licht in einem wunderschönen Farbspiel bricht und bunte Kunstwerke erschafft.