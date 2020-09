Dieser Wohntrend gibt deinem Zuhause einen edlen Look!

Von Zeit zu Zeit brauchen wir frischen Wind in unserer Wohnung. Spätestens seit 2020 verbringen wir schließlich die meiste Zeit unseres Privatlebens zu Hause. Und dort wollen wir uns bitte dann auch vollkommen wohl fühlen.

Nur ist es ja leider so, dass man sich auch an der schönsten Einrichtung und Deko irgendwann satt gesehen hat. Wer seit Jahren Omas Kerzenleuchter von Wohnung A nach B transportiert, mag diesen immer noch lieb haben – doch auch er braucht irgendwann Begleitung, die ihn in einem anderen Licht dastehen lässt. Wie zum Beispiel eine neue Lampe. Worauf wir hinauswollen? Man muss nicht immer sein ganzes Zuhause umstellen und -dekorieren, wenn man Lust auf einen neuen Wohnstil hat.

Vielmehr reichen kleine Elemente oft schon aus, um eine neue Atmosphäre in den eigenen vier Wänden zu schaffen. Deswegen sind wir so dankbar, dass es immer neue Wohntrends gibt. Jahr für Jahren denken sich Designer neue schicke Stile aus – oder aber lassen alte neu aufleben, wenn wir uns an die Vintage-Phase der letzten Jahre erinnern.

Die goldene Wohntrend-Regel

Was machen wir mit den Wohntrends? Wir übernehmen sie nicht wahllos. Sondern picken uns das Beste heraus und lassen es in unser Zuhause einziehen. So schaffen wir nämlich unseren ganz eigenen Stil, der garantiert nie langweilig wird. Denn ganz ehrlich: Es ist nun einmal nicht jeder Mensch als Dekoqueen auf die Welt gekommen. Und damit man nicht völlig ratlos durch Möbelhäuser zieht, lohnt es sich, sich vorher Inspiration zu holen und einen Plan zu machen. Der kann aber nach Belieben angepasst werden, denn bei jedem Wohntrend gilt: Er ist nicht in Stein gemeißelt, sondern dafür da, individuell angepasst zu werden!

Egal, ob du also umziehst, dich komplett neu einrichtest oder einfach nur Lust auf etwas Abwechslung in den alten vier Wänden hast: Klick dich durch unsere Strecke und lass dich inspirieren. Wir würden jedenfalls am liebsten schon wieder umdekorieren – und du?