Dieser Deko-Trend bringt Leichtigkeit in unser Zuhause

Der Frühjahrsputz ist bereits erledigt. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Wohnräume mit schicker Dekoration auf die wunderbare Jahreszeit einzustimmen. Mit diesem Deko-Trend sorgst du für Gemütlichkeit und Leichtigkeit in deinem Zuhause.

Im vergangenen Jahr haben wir uns mehr Gedanken über unsere Einrichtung gemacht als je zuvor. Die Zeit daheim haben wir vor allem zum Ausmisten genutzt. Nun fangen die Bäume an zu sprießen, die Sonne wird weniger schüchtern und in uns steigen Frühlingsgefühle auf. Höchste Zeit also auch in unseren eigenen vier Wänden für ein herrliches Lenz-Feeling zu sorgen. Mit diesem Wohn- und Deko-Trend lädst du Leichtigkeit in dein Zuhause ein.

Ein Deko-Trend für mehr Leichtigkeit

Rund ist das neue Eckig

Klare Kanten sind passé, jetzt wird es verspielt! Eckige Einrichtungsgegenstände haben mit ihrem cleanen Design zwar den Vorteil, dass sie sehr aufgeräumt wirken, doch wir sehnen uns momentan vor allem nach Gemütlichkeit. Runde Formen erzeugen Harmonie in deinen vier Wänden.

Der sogenannte Bubble Trend kommt bei Polstermöbeln, Stühlen oder auch Esstischen besonders gut zur Geltung. Die weichen Kanten der organischen Form sorgen für Gemütlichkeit und einen gewissen Retro-Charme. Sie vermitteln ein wohliges Gefühl der Sicherheit, nicht zuletzt, weil es weniger schmerzhaft ist, sich an einem runden Möbelstück zu stoßen. Doch sich mal eben ein neues Sofa anzuschaffen ist mit Aufwand und einem finanziellen Faktor verbunden.

Tipp: Wer zunächst auf größere Anschaffungen verzichten, sich den Bubble Trend aber nicht entgehen lassen will, kann mit kleinen Einrichtungsstücken wie einem Beistell- oder Couchtisch beginnen. Denn nicht alles in deiner Wohnung muss rund sein: Eckige und runde Möbel lassen sich sogar wunderbar kombinieren.

Deko-Trend: Ringe und Kränze

Auch in Sachen Deko und Wohnaccessoires sind runde Formen auf dem Vormarsch: Runde Kissen, Lampen mit kugelförmigem Schirm oder bauchige Vasen verschönern nun unser Zuhause. Ein besonders angesagter Deko-Kniff sind Kränze und Ringe. Kränze? Die sind doch nur für Weihnachten gedacht. Von wegen!

Die schönen Stücke machen vor allem als Wanddeko oder von der Decke hängend viel her. Falls du deine kahlen Wände ohnehin nicht mehr sehen kannst, hast du dieses Problem direkt gelöst. Im Gegensatz zu einem großen Bild, an dem man sich schnell sattsehen kann, bieten Kränze eine tolle Abwechslung und bringen ganz nebenbei eine herrliche Leichtigkeit in dein Zuhause.

DIY-Fans kommen auf ihre Kosten: Einen einfachen Ring aus Metall oder Bast kannst du mit schönen Materialien wie Trockenblumen, frischen Zweigen, Wolle oder Federn verknüpfen – hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Tipp: Runde Spiegel eignen sich ebenfalls sehr gut als Bubble-Trend-konforme Wanddeko. Und wenn du seit der Coronapandemie einen grünen Daumen entwickelt hast, kannst du dein Zuhause außerdem mit Hängepflanzen in runden Töpfen aufwerten. Bei hohen Decken sind sie vor allem über dem Esstisch ein großartiger Eyecatcher. Die Grünpflanzen sehen zudem nicht nur schön aus, sondern sorgen auch für ein besseres Raumklima.

Verwendete Quellen: Eigenrecherche, schoener-wohnen.de, Pinterest, Instagram